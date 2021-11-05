Новый автобусный маршрут до Медеу запустят в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новый экспресс-маршрут №9 будет запущен с 6 ноября. Он будет действовать в выходные и праздничные дни. Как сообщили в управлении городской мобильности, маршрут ввели по многочисленным просьбам жителей Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в управлении городской мобильности Алматы, экспресс-маршрут №9 будет отходить с остановки "Дворец спорта им. Б.Шолака", через "гостиницу Алатау" и "мкр. Музтау" до "ВСК Медео".

"Маршрут организован по просьбам жителей Алматы", - уточнили в ведомстве.

Запустить маршрут планируют с 6 ноября. График работы: 09:00-19:00. Стоимость проезда 200 тенге.

Напомним, ранее стало известно, что поезда в метро Алматы начнут ездить чаще.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940763-novyy-avtobusnyy-marshrut-do-medeu-zapustyat-v-almaty/