Поезда в метро Алматы начнут ездить чаще

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

С сегодняшнего дня в метро Алматы сокращается интервал движения поездов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте метрополитена.

"С целью повышения качества предоставляемых услуг населению в метрополитене города Алматы сократится интервал движения поездов с 10 до 7 минут в часы пик", – сообщили в метрополитене.

Отмечается, что такие меры введены в связи с увеличением пассажиропотока и по многочисленным просьбам пассажиров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940296-poezda-v-metro-almaty-nachnut-ezdit-chasche/