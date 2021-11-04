На требование жителей о переносе склада со взрывчатыми веществами под Актобе ответил аким

Ондасын Уразалин. Фото: ortcom.kz

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин на брифинге в СЦК прокомментировал требование жителей региона перенести склад взрывчатых веществ для промышленности, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе брифинга представители СМИ отметили, что жители села Акжар Актюбинской области не хотят повторения взрывов, как это было в Арыси и Жамбылской области.

"Они говорят, что их дома расположены недалеко от склада взрывчатых веществ для промышленности, и просят перенести данный склад. Что делается для решения данного вопроса? Будет ли исполнена просьба жителей?" - поинтересовались они.

В ответ Уразалин сообщил, что данный склад существует давно.

"Мы понимаем тревогу жителей. Мы изучаем этот вопрос. Когда строили этот склад, вокруг него не было жилых домов. Но со временем по просьбе людей там были выданы разрешения на строительство жилья. Теперь возникла такая проблема.

Пути решения изучаем. Дал поручение соответствующее, чтобы обеспечить в конечном итоге безопасность жителей. Как придем к решению, сообщим. Ситуация под моим контролем", - сообщил глава области.

Ранее жители поселка Акжар-2, расположенного недалеко от Актобе, потребовали провести на близлежащем складе боеприпасов проверку или перенести его на безопасное расстояние.

В частности, их обеспокоили недавние события в Жамбылской области, где в результате серии взрывов погибли 17 человек, а также трагедия в Арыси, произошедшая в 2019 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940580-trebovanie-zhiteley-o-perenose-sklada-boepripasov-pod-aktobe-prokommentiroval-akim/