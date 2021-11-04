Как подготовить автомобиль к зиме, рассказали полицейские казахстанцам

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Актюбинские стражи порядка дали свои рекомендации касательно подготовки автомобиля к зиме, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В ведомстве водителей предупредили об ухудшении погодных условий и рекомендовали позаботиться о подготовке к зимнему периоду.

В первую очередь следует заменить шины на зимние, проверить транспорт на предмет технической исправности, а зимние покрышки – на пригодность к использованию, советуют полицейские.

"Своевременная установка зимних шин позволит обеспечить хорошие сцепные характеристики, что благоприятно повлияет на безопасность вождения, управляемость и проходимость автомобиля", - сказал начальник УМПС ДП Актюбинской области Ардана Саймагамбетов.

В полиции напомнили, что водителей автомобилей, которые не сменят шины на зимние, будут наказывать - с 1 декабря за такие нарушения будут составляться административные протоколы в соответствии со статьей КоАП РК “Нарушение правил эксплуатации транспортных средств“.

Особое внимание к подготовке рекомендовали обратить владельцам автомобилей на дизельном топливе и занимающихся перевозками пассажиров и грузов.

"Для того, чтобы не остаться на дороге в мороз, необходимо заливать качественное топливо, соответствующее сезону. Большая часть спасательной работы на загородных трассах связана с эвакуацией в мороз водителей и пассажиров автобусов и грузовиков, которые вместо зимней солярки использовали летнюю", - пояснил начальник ведомства.

Автомобилистам напомнили, что при первых обледенениях на дорогах водителям необходимо проявлять максимальную аккуратность и двигаться со скоростью, соответствующей состоянию проезжей части.

Памятка: Polisia.kz

Напомним, что синоптики прогнозировали резкое похолодание в Казахстане. В некоторых регионах столбики термометров ночью опустятся до минус 21 градуса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940356-kak-podgotovit-avtomobil-k-zime-rasskazali-politseyskie-kazahstantsam/