Мороз до 21 градуса: какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни

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В ближайшие дни на большей части территории Казахстана прекратится выпадение осадков, однако вместе с этим продолжится резкое похолодание, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, с 4 по 6 ноября на территорию Казахстана продолжит оказывать влияние холодный Северо-Западный антициклон, который прекратил выпадение осадков, но принес с собой резкое понижение температуры воздуха.

Тем не менее, 4 ноября в южных и юго-восточных регионах с прохождением атмосферных фронтов ожидается снег, в горных районах - сильный снег, а также усиление ветра, гололед и низовая метель.

Также на большей части территории республики будет туман.

Температурный режим по стране будет выглядеть так:

на западе : ночью - 1-6 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла;

: ночью - 1-6 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла; на юге : ночью - 3-8 градусов тепла, днем - 10 градусов тепла;

: ночью - 3-8 градусов тепла, днем - 10 градусов тепла; на северо-западе : от 8-13 до 0-10 градусов мороза ночью, днем - от 5 градусов мороза до 6 градусов тепла;

: от 8-13 до 0-10 градусов мороза ночью, днем - от 5 градусов мороза до 6 градусов тепла; на севере : ночью от 13-18 до 0-10 градусов мороза, днем - от 0-8 градусов мороза до 0-6 градусов тепла;

: ночью от 13-18 до 0-10 градусов мороза, днем - от 0-8 градусов мороза до 0-6 градусов тепла; в центре и на востоке : ночью - от 13-21 до 5-13 градусов мороза, днем - от 2-13 мороза до 0-8 градусов тепла;

и на : ночью - от 13-21 до 5-13 градусов мороза, днем - от 2-13 мороза до 0-8 градусов тепла; на северо-востоке : ночью - 8 градусов мороза, днем - 0-8 градусов тепла;

: ночью - 8 градусов мороза, днем - 0-8 градусов тепла; на юго-востоке: ночью - 5-13 градусов мороза, днем - от 2-7 мороза до 0-5 градусов тепла.

Как указано на официальном сайте РГП "Казгидромет", 4 ноября в Алматы синоптики обещают снег. Днем температура воздуха составит минус 3-5 градусов, ночью - минус 6-8 градусов.

В Нур-Султане завтра ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут минус 2-4 градуса, ночью - минус 12-14 градусов.

На территории Шымкента завтра ночью будет снег с дождем. Температура в это время составит минус 3-5 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 1-3 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940294-moroz-do-21-gradusa-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/