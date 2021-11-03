Прямой рейс могут запустить между Нур-Султаном и Бишкеком

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Столицы Казахстана и Кыргызстана в скором времени может объединить один общий авиарейс, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

"2 ноября 2021 года на очередное заседание межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан был вынесен вопрос возобновления регулярного авиасообщения между Казахстаном и Кыргызстаном по маршруту Нур-Султан – Бишкек", – сообщили в МИИР РК.

Возобновить рейсы между двумя этими городами планирует компания Air Astana. Ожидается, что произойдет это уже в ближайшее время.

"Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа E190-E2/A-320 со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании", – добавили в пресс-службе министерства.

Отметим, что уже в этом месяце Казахстан возобновляет авиасообщение с такими странами, как Индия и Азербайджан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940274-pryamoy-reys-mogut-zapustit-mezhdu-nur-sultanom-i-bishkekom/