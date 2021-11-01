Найдена пропавшая более 10 дней назад жительница Косшы

Сандугаш Бекишева. Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

Найдена пропавшая 19 октября 30-летняя жительница города Косшы Акмолинской области Сандугаш Бекишева, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

31 октября в 15.05 часов сотрудники криминальной полиции Целиноградского РОП нашли пропавшую 30-летнюю жительницу Косшы Сандугаш Бекишеву в одном из домов, расположенных в частном секторе Нур-Султана. Оказалось, что там она работала истопником.

В течение 12 дней женщину искали полицейские, местные жители и волонтеры. Сейчас она находится дома, с ней проведена профилактическая беседа. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, жительница Косшы ушла из дома в неизвестном направлении 19 октября. На следующий день в полицию с заявлением обратился ее 38-летний супруг. К поискам подключились неравнодушные и волонтеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1939963-naydena-propavshaya-bolee-10-dney-nazad-zhitelnitsa-kosshy/