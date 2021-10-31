Новый асфальт положили прямо на траву в Павлодарской области (видео)

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Жители одного из сел Павлодарской области возмущены работой дорожных рабочих - асфальт положили прямо на траву.

Новую дорогу жители поселка Алаколь ждали к 30 сентября, однако сроки были сорваны, передает телеканал "Астана". Кроме того, местные жители пожаловались на плохую работу - новое покрытие начало крошиться.

"Я не помню, этот асфальт был уложен где-то или в 87-86 годах. А на той улице года три назад положили дорогу, отлично. Ну а это что, я не знаю", - возмутился житель села.

Свое негодование проложенной дорогой выразили также специалисты национального центра дорожных активов. Местные власти выделили 23,5 млн тенге на этот проект, отметили они.

"Произведено экспериментальное обследование данного участка, которое показало несоответствие ровности дорожного покрытия и поперечных уклонов. Кроме того, на данном участке отмечался сход асфальтобетонного покрытия", - сообщил инженер национального центра качества дорожных активов региона Марат Валиев.

Как отметили корреспонденты, субподрядчик тоже удивлен - не рассчитали материалов по смете. Тем не менее, обещают все исправить до 10 ноября.

"Собираемся перекладывать дорогу полностью с начала и до конца, чтобы получить ту саму ровность, которая нужна, чтобы не было визуальных дефектов или латок", - заявил субподрядчик Ваге Агабекян.

Напомним, что недавно актюбинцы пожаловались на строительство новой дороги из мусора и старого асфальта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1939776-novyy-asfalt-polozhili-pryamo-na-travu-v-pavlodarskoy-oblasti-video/