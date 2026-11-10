Нурлану Сабурову обещали снять запрет на въезд в Россию за полмиллиарда тенге
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Неизвестный пообещал помочь Нурлану Сабурову вернуться в Россию за 100 млн рублей. Представитель комика после этого обратился в полицию, передает NUR.KZ.
По данным SHOT, у менеджера комика Нурлана Сабурова потребовали 100 млн рублей (около 545 млн тенге) за помощь в отмене запрета на въезд в Россию. Неизвестный уверял, что может договориться с властями и убрать фамилию артиста из специального реестра.
Отмечается, что на менеджера комика вышел неизвестный, заявивший, что за круглую сумму может договориться, чтобы с Сабурова сняли запрет на въезд в Россию. Якобы он может решить вопрос, и фамилия юмориста уйдет из специального реестра.
Представитель юмориста тут же обратился в полицию.
Нурлан Сабуров готов приехать в Россию и дать показания о вымогательстве у него 100 млн рублей.
По данным Mash, артист знает об уголовном деле и сотрудничает со следствием. Сейчас идет расследование, дело еще не передано в суд.
Ранее мы сообщали, что Нурлану Сабурову запретили открывать бизнес в России до 2029 года.
Напомним, 6 февраля стало известно, что казахстанскому комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Сообщалось, что его задержали в московском аэропорту Внуково, куда он прилетел из Дубая.
Ситуацию прокомментировали в казахстанском МИДе. В ведомстве пояснили, что артист или его законные представители не обращались в посольство РК в России. 7 февраля Нурлан Сабуров улетел в Алматы.
Заместитель генпрокурора Галымжан Койгельдиев в кулуарах мажилиса высказался о ситуации вокруг Сабурова. А замминистра иностранных дел РК Алибек Бакаев заявил, что Нурлан Сабуров не обращался к ним за помощью.
Вскоре стало известно, что КНБ Казахстана проводит проверочные мероприятия в отношении Нурлана Сабурова - из-за распространяющейся в Сети информацию о причастности Нурлана Сабурова к спонсированию российских наемников частной военной компании (ЧВК). Ранее этот вопрос комментировали в Генпрокуратуре.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2454786-nurlanu-saburovu-obeshchali-snyat-zapret-na-vezd-v-rossiyu-za-polmilliarda-tenge/
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