Нурлану Сабурову обещали снять запрет на въезд в Россию за полмиллиарда тенге

Неизвестный пообещал помочь Нурлану Сабурову вернуться в Россию за 100 млн рублей. Представитель комика после этого обратился в полицию, передает NUR.KZ.

По данным SHOT, у менеджера комика Нурлана Сабурова потребовали 100 млн рублей (около 545 млн тенге) за помощь в отмене запрета на въезд в Россию. Неизвестный уверял, что может договориться с властями и убрать фамилию артиста из специального реестра.

Отмечается, что на менеджера комика вышел неизвестный, заявивший, что за круглую сумму может договориться, чтобы с Сабурова сняли запрет на въезд в Россию. Якобы он может решить вопрос, и фамилия юмориста уйдет из специального реестра.

Представитель юмориста тут же обратился в полицию.

Нурлан Сабуров готов приехать в Россию и дать показания о вымогательстве у него 100 млн рублей.

По данным Mash, артист знает об уголовном деле и сотрудничает со следствием. Сейчас идет расследование, дело еще не передано в суд.

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