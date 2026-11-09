Нурлану Сабурову запретили открывать бизнес в России до 2029 года

jitsu gif
МОЯ ЛЕНТА
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Реальные цены
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Техника
  • Бизнес
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
    О проекте
    О нас пишут
    Авторы
    Как мы работаем
    Принципы работы
    Условия пользования
    Правила использования материалов
    Пользовательское соглашение
    Политика конфиденциальности
    Правила комментирования
    Правила проведения розыгрыша
    Редакция
    editor@corp.nur.kz
    Главный офис
    info@corp.nur.kz
    +7 (727) 339 80 38
    Реклама
    +7 (771) 718 52 98
    Вакансии
    vacancy-nur.tilda.ws
    Рекламодателям
    Шоубиз
      Провели подряд дней с нами
      Кристина Райсвих
      Редактор

      Нурлану Сабурову запретили открывать бизнес в России до 2029 года

      Опубликовано:

      Нурлан Сабуров
      Нурлан Сабуров. Фото: SOPA Images/Getty Images

      Ограничения для казахстанского комика коснулись не только въезда в Россию: теперь он не сможет зарегистрировать новую компанию в стране еще несколько лет, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

      Комику Нурлану Сабурову запретили открывать новый бизнес в России до 25 марта 2029 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

      Согласно законодательству, налоговая может отказать в регистрации владельцу или руководителю нового бизнеса, если ранее он владел контролирующей долей или руководил компанией, которая имеет запись о недостоверности данных. В случае с Сабуровым причиной стал неправильный адрес, который внесла его компания "Сабр Продакшн" в ЕГРЮЛ ( Единый государственный реестр юридических лиц России).

      Ограничения на открытие нового бизнеса продлятся до 25 марта 2029 года.

      Отмечается, что Сабуров в апреле 2025 года зарегистрировал "Сабр Продакшн" - компанию, которая занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, а также может распространять их. В прошлом году ее чистая прибыль составила 14,3 миллиона рублей. В октябре 2026 года стало известно, что ее ликвидируют.

      Напомним, 6 февраля стало известно, что казахстанскому комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Сообщалось, что его задержали в московском аэропорту Внуково, куда он прилетел из Дубая.

      Ситуацию прокомментировали в казахстанском МИДе. В ведомстве пояснили, что артист или его законные представители не обращались в посольство РК в России. 7 февраля Нурлан Сабуров улетел в Алматы.

      Заместитель генпрокурора Галымжан Койгельдиев в кулуарах мажилиса высказался о ситуации вокруг Сабурова. А замминистра иностранных дел РК Алибек Бакаев заявил, что Нурлан Сабуров не обращался к ним за помощью.

      Вскоре стало известно, что КНБ Казахстана проводит проверочные мероприятия в отношении Нурлана Сабурова - из-за распространяющейся в Сети информацию о причастности Нурлана Сабурова к спонсированию российских наемников частной военной компании (ЧВК). Ранее этот вопрос комментировали в Генпрокуратуре.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram