Нурлану Сабурову запретили открывать бизнес в России до 2029 года
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Ограничения для казахстанского комика коснулись не только въезда в Россию: теперь он не сможет зарегистрировать новую компанию в стране еще несколько лет, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Комику Нурлану Сабурову запретили открывать новый бизнес в России до 25 марта 2029 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.
Согласно законодательству, налоговая может отказать в регистрации владельцу или руководителю нового бизнеса, если ранее он владел контролирующей долей или руководил компанией, которая имеет запись о недостоверности данных. В случае с Сабуровым причиной стал неправильный адрес, который внесла его компания "Сабр Продакшн" в ЕГРЮЛ ( Единый государственный реестр юридических лиц России).
Ограничения на открытие нового бизнеса продлятся до 25 марта 2029 года.
Отмечается, что Сабуров в апреле 2025 года зарегистрировал "Сабр Продакшн" - компанию, которая занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, а также может распространять их. В прошлом году ее чистая прибыль составила 14,3 миллиона рублей. В октябре 2026 года стало известно, что ее ликвидируют.
Напомним, 6 февраля стало известно, что казахстанскому комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Сообщалось, что его задержали в московском аэропорту Внуково, куда он прилетел из Дубая.
Ситуацию прокомментировали в казахстанском МИДе. В ведомстве пояснили, что артист или его законные представители не обращались в посольство РК в России. 7 февраля Нурлан Сабуров улетел в Алматы.
Заместитель генпрокурора Галымжан Койгельдиев в кулуарах мажилиса высказался о ситуации вокруг Сабурова. А замминистра иностранных дел РК Алибек Бакаев заявил, что Нурлан Сабуров не обращался к ним за помощью.
Вскоре стало известно, что КНБ Казахстана проводит проверочные мероприятия в отношении Нурлана Сабурова - из-за распространяющейся в Сети информацию о причастности Нурлана Сабурова к спонсированию российских наемников частной военной компании (ЧВК). Ранее этот вопрос комментировали в Генпрокуратуре.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2454135-nurlanu-saburovu-zapretili-otkryvat-biznes-v-rossii-do-2029-goda/
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