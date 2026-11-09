Нурлану Сабурову запретили открывать бизнес в России до 2029 года

Ограничения для казахстанского комика коснулись не только въезда в Россию: теперь он не сможет зарегистрировать новую компанию в стране еще несколько лет, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Комику Нурлану Сабурову запретили открывать новый бизнес в России до 25 марта 2029 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

Согласно законодательству, налоговая может отказать в регистрации владельцу или руководителю нового бизнеса, если ранее он владел контролирующей долей или руководил компанией, которая имеет запись о недостоверности данных. В случае с Сабуровым причиной стал неправильный адрес, который внесла его компания "Сабр Продакшн" в ЕГРЮЛ ( Единый государственный реестр юридических лиц России).

Ограничения на открытие нового бизнеса продлятся до 25 марта 2029 года.

Отмечается, что Сабуров в апреле 2025 года зарегистрировал "Сабр Продакшн" - компанию, которая занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, а также может распространять их. В прошлом году ее чистая прибыль составила 14,3 миллиона рублей. В октябре 2026 года стало известно, что ее ликвидируют.

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