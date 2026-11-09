Британского актера Рассела Брэнда приговорили к 10,5 годам тюрьмы за изнасилование и домогательства, передает NUR.KZ со ссылкой на Guardian.

Королевский судья Джоэл Беннатан вынес решение в отношении 51-летнего британского актера Рассела Брэнда, обвиняемого в изнасиловании и домогательствах.

Излагая подробности дела, судья напомнил, что Брэнда обвиняли в сексуальных домогательств, совершенных в отношении женщин.

Так, по данным следствия, актер напал женщину в лондонском пабе и пощупал ее за грудь. В другом случае, актер приехал на радиостанцию и начал публично приставать к сотруднице станции, прикасаться к ней и целовать на глазах у других людей.

Судья отметил, что три из четырех преступлений произошли в общественных местах, на глазах у других людей - в баре, на радиостанции и в месте, где снималась реклама.

"Эти эпизоды демонстрируют вашу убежденность в том, что слава дает вам право вести себя как угодно где угодно, не будучи скованным правилами, по которым живут порядочные люди", - заявил судья Беннатан.

По данным следствия, в 2009 году Брэнд совершил изнасилование 21-летней поклонницы, а также привел ее в ужас, напугав заражением ВИЧ.

Зачитывая решение, судья Беннатан неоднократно называл Брэнда "сексуальным хищником".

Брэнд был признан виновным в эпизоде изнасилования и трех случаях сексуальных домогательств. Общее наказание составило 10,5 лет.

По словам судьи, Рассел Брэнд должен отбыть две трети из 10,5 лет тюремного заключения, прежде чем он сможет претендовать на условно-досрочное освобождение. Это значит, что актер проведет в тюрьме минимум семь лет.

Напомним, в апреле 2025 года стало известно, что полиция предъявила британскому актеру Расселу Брэнду обвинения в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении четырех женщин в период с 1999-го по 2005 год. Внимание полиции к Брэнду привлекло расследование 2023 года, которое совместно провели газеты Times и Sunday Times и телеканал Channel 4. 6 ноября 51-летний Рассел Брэнд был признан виновным в изнасиловании поклонницы и домогательствах к трем другим женщинам.

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