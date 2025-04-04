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Британскому актеру Расселу Брэнду предъявили обвинение в изнасиловании

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Рассел Брэнд
Рассел Брэнд. Фото: Jeff Spicer/Getty Images

Полиция предъявила Расселу Брэнду обвинения в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении четырех женщин в период с 1999-го по 2005 год. Внимание полиции к Брэнду привлекло расследование 2023 года, которое совместно провели газеты Times и Sunday Times и телеканал Channel 4.

Всего Скотленд-Ярд предъявил Брэнду обвинения по пяти пунктам. Актер обвиняется в изнасиловании в 1999 году в районе курортного города Борнмут на берегу Ла-Манша; трех случаях сексуализированного насилия в районе Вестминстера в 2001-м и 2004-2005 гг.; насильном оральном сексе в районе Вестминстера в 2004 году.

Полиция продолжает расследование.

Рассел Брэнд должен будет предстать перед судом 2 мая. Полиция предполагает, что сейчас актер находится в США. В таких ситуациях обычно обвинение пытается договориться о возвращении подозреваемого, однако если он отказывается сотрудничать, то речь может зайти об экстрадиции.

В расследовании Times, Sunday Times и телеканала Channel 4 речь шла о четырех эпизодах насилия в отношении женщин со стороны Рассела Брэнда в период с 2006 по 2013 годы. В редакции Times рассказали, что после публикации материала к ним поступили еще сообщения о других случаях насилия со стороны Рассела Брэнда.

Сам актер отрицал обвинения в свой адрес.

Рассел Брэнд начал свою карьеру как стендап-комик, а затем работал на телеканале MTV и радиостанции BBC Radio 2. К середине 2000-х он стал одним из самых востребованных шоуменов в Великобритании.

При этом Брэнд, регулярно рассказывающий о своей личной жизни и об употреблении наркотиков, не раз оказывался в центре скандалов.

С MTV Брэнд был уволен за то, что 12 сентября 2001 года, на следующий день после атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке, он пришел на работу в костюме, как он сам сказал, Усамы бин Ладена.

С Би-би-си Брэнд тоже ушел со скандалом после того, как отправил не пришедшему в эфир гостю оскорбительное сообщение.

Актерская карьера Рассела Брэнда включает в себя романтическую комедию «В пролете», озвучку мультфильмов «Гадкий я» и «Гадкий я 2» и комедию «Побег из Вегаса».

С 2010 по 2012 год Брэнд состоял в браке с певицей Кэти Перри.

В последние годы Рассел Брэнд ведет канал в YouTube и делится в нем теориями заговора.

Заговором он назвал и журналистское расследование 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2233299-britanskomu-akteru-rasselu-brendu-predyavili-obvinenie-v-iznasilovanii/

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