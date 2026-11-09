Рэпер Navai дал первый концерт после выдворения из Казахстана: ему задали вопрос о задержании (видео)

Российский рэпер Наваи Бакиров, известный как Navai, дал первый концерт в Москве после выдворения из Казахстана. Он отказался отвечать на вопросы о скандале, передает NUR.KZ со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал SHOT опубликовал видео, снятое возле московского клуба, в котором 8 ноября состоялся первый концерт рэпера Navai после выдворения из Казахстана.

Сообщается, что после концерта рэпер покинул клуб через VIP-вход в 01:00. Там его ждали поклонники и журналисты.

Navai сфотографировался с несколькими поклонницами, а на вопросы журналистов о задержании в Казахстане отвечать отказался.

Охранники перекрыли доступ к музыканту, после чего рэпер уехал на своем спорткаре.

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