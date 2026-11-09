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      Дилара Аронова
      Редактор

      Рэпер Navai дал первый концерт после выдворения из Казахстана: ему задали вопрос о задержании (видео)

      Опубликовано:

      Navai
      Navai. Фото: instagram/navaib

      Российский рэпер Наваи Бакиров, известный как Navai, дал первый концерт в Москве после выдворения из Казахстана. Он отказался отвечать на вопросы о скандале, передает NUR.KZ со ссылкой на SHOT.

      Telegram-канал SHOT опубликовал видео, снятое возле московского клуба, в котором 8 ноября состоялся первый концерт рэпера Navai после выдворения из Казахстана.

      Сообщается, что после концерта рэпер покинул клуб через VIP-вход в 01:00. Там его ждали поклонники и журналисты.

      Navai сфотографировался с несколькими поклонницами, а на вопросы журналистов о задержании в Казахстане отвечать отказался.

      Охранники перекрыли доступ к музыканту, после чего рэпер уехал на своем спорткаре.

      Задержание Navai в Казахстане

      Напомним, 14 октября стало известно, что поклонники Navai не смогут попасть на запланированное выступление в Астане. Организаторы заявили об отмене концерта.

      В тот же день в ДП Жамбылской области сообщили, что Navai задержали по подозрению в контрабанде наркотиков - возбуждено уголовное дело. Он был водворен в изолятор временного содержания.

      При этом директор рэпера Рауф Гусанов отказался комментировать задержание артиста, а его мать назвала ситуацию "подставой" и выразила уверенность в том, что его вскоре отпустят.

      В Кыргызстане на этом фоне начали проверку. Пограничная служба выясняет, как музыкант мог проехать границу с наркотиками, виновных могут наказать.

      15 октября артисту санкционировали арест. Его адвокат Рена Керимова заявила, что защита постарается добиться назначения ему штрафа.

      20 октября стало известно, что дело в отношении Navai прекращено по нереабилитирующим основаниям. Также рэпера выдворили из Казахстана.

      Российский адвокат Дмитрий Минов заявил, что рэперу Navai может грозить уголовное дело в России после освобождения в Казахстане,

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