Рэпер Navai дал первый концерт после выдворения из Казахстана: ему задали вопрос о задержании (видео)
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Российский рэпер Наваи Бакиров, известный как Navai, дал первый концерт в Москве после выдворения из Казахстана. Он отказался отвечать на вопросы о скандале, передает NUR.KZ со ссылкой на SHOT.
Telegram-канал SHOT опубликовал видео, снятое возле московского клуба, в котором 8 ноября состоялся первый концерт рэпера Navai после выдворения из Казахстана.
Сообщается, что после концерта рэпер покинул клуб через VIP-вход в 01:00. Там его ждали поклонники и журналисты.
Navai сфотографировался с несколькими поклонницами, а на вопросы журналистов о задержании в Казахстане отвечать отказался.
Охранники перекрыли доступ к музыканту, после чего рэпер уехал на своем спорткаре.
Задержание Navai в Казахстане
Напомним, 14 октября стало известно, что поклонники Navai не смогут попасть на запланированное выступление в Астане. Организаторы заявили об отмене концерта.
В тот же день в ДП Жамбылской области сообщили, что Navai задержали по подозрению в контрабанде наркотиков - возбуждено уголовное дело. Он был водворен в изолятор временного содержания.
При этом директор рэпера Рауф Гусанов отказался комментировать задержание артиста, а его мать назвала ситуацию "подставой" и выразила уверенность в том, что его вскоре отпустят.
В Кыргызстане на этом фоне начали проверку. Пограничная служба выясняет, как музыкант мог проехать границу с наркотиками, виновных могут наказать.
15 октября артисту санкционировали арест. Его адвокат Рена Керимова заявила, что защита постарается добиться назначения ему штрафа.
20 октября стало известно, что дело в отношении Navai прекращено по нереабилитирующим основаниям. Также рэпера выдворили из Казахстана.
Российский адвокат Дмитрий Минов заявил, что рэперу Navai может грозить уголовное дело в России после освобождения в Казахстане,
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2453799-reper-navai-dal-pervyy-koncert-posle-vydvoreniya-iz-kazahstana-emu-zadali-vopros-o-zaderzhanii-video/
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