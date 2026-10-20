Дело в отношении Navai прекращено: рэпера выдворили из Казахстана

Дело в отношении Navai прекращено по нереабилитирующим основаниям: российского рэпера выдворили из Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.

"В связи с поступающими запросами сообщаем, что уголовное дело в отношении российского рэп-исполнителя прекращено по нереабилитирующим основаниям с учетом впервые совершенного им правонарушения, деятельного раскаяния в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ДП Жамбылской области подчеркнули, что принятое процессуальное решение утверждено надзорным органом.

"Иностранный гражданин выдворен за пределы страны", - отметили в ведомстве.

Задержание Navai в Казахстане

Напомним, 14 октября стало известно, что поклонники Navai не смогут попасть на запланированное выступление в Астане. Организаторы заявили об отмене концерта.

В тот же день в ДП Жамбылской области сообщили, что Navai задержали по подозрению в контрабанде наркотиков - возбуждено уголовное дело. Он был водворен в изолятор временного содержания.

При этом директор рэпера Рауф Гусанов отказался комментировать задержание артиста, а его мать назвала ситуацию "подставой" и выразила уверенность в том, что его вскоре отпустят.

В Кыргызстане на этом фоне начали проверку. Пограничная служба выясняет, как музыкант мог проехать границу с наркотиками, виновных могут наказать.

15 октября артисту санкционировали арест. Его адвокат Рена Керимова заявила, что защита постарается добиться назначения ему штрафа.