Дело в отношении Navai прекращено: рэпера выдворили из Казахстана
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Дело в отношении Navai прекращено по нереабилитирующим основаниям: российского рэпера выдворили из Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Жамбылской области.
"В связи с поступающими запросами сообщаем, что уголовное дело в отношении российского рэп-исполнителя прекращено по нереабилитирующим основаниям с учетом впервые совершенного им правонарушения, деятельного раскаяния в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В ДП Жамбылской области подчеркнули, что принятое процессуальное решение утверждено надзорным органом.
"Иностранный гражданин выдворен за пределы страны", - отметили в ведомстве.
Задержание Navai в Казахстане
Напомним, 14 октября стало известно, что поклонники Navai не смогут попасть на запланированное выступление в Астане. Организаторы заявили об отмене концерта.
В тот же день в ДП Жамбылской области сообщили, что Navai задержали по подозрению в контрабанде наркотиков - возбуждено уголовное дело. Он был водворен в изолятор временного содержания.
При этом директор рэпера Рауф Гусанов отказался комментировать задержание артиста, а его мать назвала ситуацию "подставой" и выразила уверенность в том, что его вскоре отпустят.
В Кыргызстане на этом фоне начали проверку. Пограничная служба выясняет, как музыкант мог проехать границу с наркотиками, виновных могут наказать.
15 октября артисту санкционировали арест. Его адвокат Рена Керимова заявила, что защита постарается добиться назначения ему штрафа.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2445162-delo-v-otnoshenii-navai-prekrashcheno-repera-vydvorili-iz-kazahstana/
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