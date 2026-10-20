Navai запретили въезд в Казахстан на пять лет: могут ли рэпера привлечь к ответственности в России
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Адвокат Сергей Жорин высказался о прекращении в Казахстане уголовного дела в отношении рэпера Navai и рассказал, что после этого ему может грозить в России, передает NUR.KZ со ссылкой на Super.
Сегодня стало известно, что дело в отношении Navai прекращено по нереабилитирующим основаниям. Также рэпера выдворили из Казахстана.
В интервью изданию адвокат Сергей Жорин высказался об удачном исходе в ситуации с задержанием Navai (настоящее имя - Наваи Бакиров). По его словам, никакого наказания в Казахстане музыканту не грозит.
"Что касается возможного привлечения к ответственности в России, то оснований считать, что Бакирову здесь обязательно что‑то грозит, я не вижу. Само по себе прекращение уголовного дела в Казахстане не влечет возбуждения нового дела в России", - отметил Жорин.
Он добавил, что по закону (статья 12 УК РФ) россиянина могут привлечь к уголовной ответственности за преступление, совершенное за границей, только если иностранный суд еще не вынес по этому делу своего решения. При этом самого факта прекращения дела в другой стране недостаточно: чтобы завести дело в России, нужны отдельные основания и доказательства.
"На мой взгляд, при известных обстоятельствах вероятность подобного развития событий невелика", - подчеркнул юрист.
Сергей Жорин также рассказал, с какими ограничениями может столкнуться рэпер, если захочет вернуться в Казахстан. Согласно статье 48 закона РК "О миграции населения", если суд постановил выдворить иностранца из страны, ему запретят въезд на пять лет - этот срок отсчитывают с того дня, когда было исполнено решение о выдворении.
"Поэтому, если в отношении Бакирова было принято именно судебное решение о выдворении, ближайшие пять лет он не сможет посещать Казахстан, в том числе для проведения концертов", - пояснил Жорин.
Задержание Navai в Казахстане
Напомним, 14 октября стало известно, что поклонники Navai не смогут попасть на запланированное выступление в Астане. Организаторы заявили об отмене концерта.
В тот же день в ДП Жамбылской области сообщили, что Navai задержали по подозрению в контрабанде наркотиков - возбуждено уголовное дело. Он был водворен в изолятор временного содержания.
При этом директор рэпера Рауф Гусанов отказался комментировать задержание артиста, а его мать назвала ситуацию "подставой" и выразила уверенность в том, что его вскоре отпустят.
В Кыргызстане на этом фоне начали проверку. Пограничная служба выясняет, как музыкант мог проехать границу с наркотиками, виновных могут наказать.
15 октября артисту санкционировали арест. Его адвокат Рена Керимова заявила, что защита постарается добиться назначения ему штрафа.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2445309-navai-vydvorili-iz-kazahstana-mogut-li-repera-privlech-k-otvetstvennosti-v-rossii/
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