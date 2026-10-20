Navai запретили въезд в Казахстан на пять лет: могут ли рэпера привлечь к ответственности в России

Адвокат Сергей Жорин высказался о прекращении в Казахстане уголовного дела в отношении рэпера Navai и рассказал, что после этого ему может грозить в России, передает NUR.KZ со ссылкой на Super.

Сегодня стало известно, что дело в отношении Navai прекращено по нереабилитирующим основаниям. Также рэпера выдворили из Казахстана.

В интервью изданию адвокат Сергей Жорин высказался об удачном исходе в ситуации с задержанием Navai (настоящее имя - Наваи Бакиров). По его словам, никакого наказания в Казахстане музыканту не грозит.

"Что касается возможного привлечения к ответственности в России, то оснований считать, что Бакирову здесь обязательно что‑то грозит, я не вижу. Само по себе прекращение уголовного дела в Казахстане не влечет возбуждения нового дела в России", - отметил Жорин.

Он добавил, что по закону (статья 12 УК РФ) россиянина могут привлечь к уголовной ответственности за преступление, совершенное за границей, только если иностранный суд еще не вынес по этому делу своего решения. При этом самого факта прекращения дела в другой стране недостаточно: чтобы завести дело в России, нужны отдельные основания и доказательства.

"На мой взгляд, при известных обстоятельствах вероятность подобного развития событий невелика", - подчеркнул юрист.

Сергей Жорин также рассказал, с какими ограничениями может столкнуться рэпер, если захочет вернуться в Казахстан. Согласно статье 48 закона РК "О миграции населения", если суд постановил выдворить иностранца из страны, ему запретят въезд на пять лет - этот срок отсчитывают с того дня, когда было исполнено решение о выдворении.

"Поэтому, если в отношении Бакирова было принято именно судебное решение о выдворении, ближайшие пять лет он не сможет посещать Казахстан, в том числе для проведения концертов", - пояснил Жорин.

Задержание Navai в Казахстане Напомним, 14 октября стало известно, что поклонники Navai не смогут попасть на запланированное выступление в Астане. Организаторы заявили об отмене концерта. В тот же день в ДП Жамбылской области сообщили, что Navai задержали по подозрению в контрабанде наркотиков - возбуждено уголовное дело. Он был водворен в изолятор временного содержания. При этом директор рэпера Рауф Гусанов отказался комментировать задержание артиста, а его мать назвала ситуацию "подставой" и выразила уверенность в том, что его вскоре отпустят. В Кыргызстане на этом фоне начали проверку. Пограничная служба выясняет, как музыкант мог проехать границу с наркотиками, виновных могут наказать. 15 октября артисту санкционировали арест. Его адвокат Рена Керимова заявила, что защита постарается добиться назначения ему штрафа.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.