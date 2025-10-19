"Боимся новых атак": из сериала с участием Рустема Омарова удалили все маты после критики депутата

Казахстанский актер Рустем Омаров заявил, что после блокировки его нового сериала было принято решение удалить все матерные слова из материала, передает NUR.KZ.

Актер Рустем Омаров записал еще одно видеообращение к казахстанцам после того, как его соцсети стали недоступны, а новый сериал с его участием был заблокирован на YouTube.

По словам Омарова, вернуть канал не получилось, из-за чего команде пришлось создать новый, без подписчиков.

"Боимся новых атак, рисковать не охота, создали новый YouTube-канал, нулевой, без подписчиков. Все матерные слова убрали, вы сами знаете почему. Мы примерно поняли, как они все это делают, как блокируют или атакуют, свои "ботофермы" подключают", - сказал Омаров.

Кроме того, он отметил, что доступ к его Instagram-аккаунту тоже вернуть пока не удалось.

Напомним, ранее депутат мажилиса Кудайберген Бексултанов в ходе обсуждения проекта закона "О профилактике правонарушений" заявил, что в Казахстане много фильмов со сценами жестокости и нецензурной лексикой.

Его поддержал депутат Мурат Абенов. А глава МВД Ержан Саденов заявил, что полиция будет "принимать все усилия, вводить штрафы".

После этого Рустем Омаров сделал неожиданное заявление и ответил депутату мажилиса на критику его сериалов. Тогда он признался, что произошла атака на его соцсети и новый сериал его команды.

"Наш многоуважаемый депутат сказал, что нам нельзя материться. Год молчал и решил сказать про наш сериал. Құрметті аға (уважительное обращение к старшему по возрасту мужчине - прим. ред.), Вам нужно другие сериалы смотреть. Тем более я за Вас не голосовал и вообще вряд ли за Вас кто-то голосовал", - сказал актер.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.