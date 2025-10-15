Мы сами пропагандируем хамство, низменность и пошлость, заявил депутат

Депутат мажилиса в ходе обсуждения проекта закона "О профилактике правонарушений" заявил, что в Казахстане много фильмов со сценами жестокости и нецензурной лексикой, передает корреспондент NUR.KZ.

"Если мы сами пропагандируем хамство, низменность, пошлость через фильмы… И так у нас в соцсетях все это кишит, а мы еще ставим такие фильмы. Есть ли бюджетное финансирование на эти фильмы? Если да, то это вообще катастрофа. Малые дети едва ли не с пеленок сквернословят, не следят за своей речью. Раньше такого не было. Что нужно сделать?" - поинтересовался депутат Кудайберген Бексултанов на заседании мажилиса.

Глава МВД Ержан Саденов отметил, что все эти вопросы охвачены представленным законопроектом.

"Нужно работать в этом направлении: вести воспитательную работу, не ограничиваться работой правоохранительных органов и министерства культуры. Это вопрос в целом всего общества. У нас есть инструменты, мы со своей стороны будем принимать все усилия, вводим штрафы. Здесь нужна системная работа", - сказал министр.

В поддержку коллеги выступил и депутат Мурат Абенов.

"Я до сих пор вижу в СМИ непонятные вещи. Недавно я видел сюжет - по нацканалу идет сериал и там говорят: "если не согласишься, то украду", "ничего страшного, и меня похищали, нормально ходим же". Получается, что одни оправдывают это явление, а другие выступают против. Это ведь противоречит государственной политике. Разве можно так? Мы принимаем закон, но при этом в массовой культуре и медиа все равно транслируется противоположное", - заявил он.

Ержан Саденов заявил, что в рамках нового закона такие материалы будут отслеживаться и блокироваться.

"Министерство культуры, если выходит фильм или сериал с подобными сценами, будет передавать нам для экспертизы. Мы оцениваем контент - это правильная пропаганда или неправильная. И даем заключение. Такая работа проводится. Конечно, остаются недостатки: отдельные фильмы все же проходят. Поэтому даже после принятия закона нужно будет его дорабатывать и усиливать работу в этой сфере", - заверил он.

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков пообещал, что если такой факт выявят, будут применять конкретные меры, чтобы подобное больше не повторялось.

"Если речь идет о наших отечественных сериалах, будут меры. Если это иностранный контент, мы не допустим его в эфир. Мы заранее работаем с нашими экспертами и общественными организациями", - подчеркнул вице-министр.

Напомним, иногда местные жители жалуются на поведение детей: могут звучать матерные выражения в адрес других детей, взрослых и так далее. Что в этом случае говорит закон и какое наказание может последовать родителям нарушителей, мы писали здесь.

Не только дети, но и взрослые сквернословят. Так, недавно было опубликовано видео, на котором аким сельского округа Куаныш Толеухан позволил ненормативную лексику в ходе общения с местными жителями. На кадрах мужчина спорит с автором видео, после чего бьет кулаками по столу и в ходе эмоций несколько раз нецензурно выражается.

После чиновник извинился за нецензурную брань и объяснил, почему не смог сдержаться.

