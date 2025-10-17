"Вряд ли за Вас кто-то голосовал": актер Рустем Омаров ответил на критику депутата мажилиса

Актер Рустем Омаров публично ответил депутату мажилиса Кудайбергену Бексултанову, который был недоволен количеством матов в сериалах, передает NUR.KZ.

Актер и продюсер Рустем Омаров сделал неожиданное заявление со своей резервной страницы в Instagram. В своем обращении он ответил депутату мажилиса на критику его сериалов, а также признался, что произошла атака на его соцсети и новый сериал его команды.

"Все началось вчера. Наш многоуважаемый депутат сказал, что нам нельзя материться. Год молчал и решил сказать про наш сериал. Құрметті аға (уважительное обращение к старшему по возрасту мужчине - прим. ред.), Вам нужно другие сериалы смотреть. Тем более я за Вас не голосовал и вообще вряд ли за Вас кто-то голосовал", - сказал актер.

Также Омаров сообщил, что его официальную страницу в Instagram могли заблокировать.

"Я не знаю, почему я не могу зайти в свой собственный Instagram. Сказали, что пароль неверный. То ли заблокировали, то ли что. Ребята восстанавливают, дай Бог восстановят", - заявил Омаров.

Кроме того, продюсер сообщил, что по неизвестным причинам на YouTube был заблокирован новый сериал его команды из-за "жалоб". Он заявил, что если канал вернуть не получится, то команда создаст новый и зрители смогут посмотреть сериал.

Напомним, ранее депутат мажилиса Кудайберген Бексултанов в ходе обсуждения проекта закона "О профилактике правонарушений" заявил, что в Казахстане много фильмов со сценами жестокости и нецензурной лексикой. Его поддержал депутат Мурат Абенов.

А глава МВД Ержан Саденов заявил, что полиция будет "принимать все усилия, вводить штрафы".

