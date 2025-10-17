"Наблюдала за детьми с ножом в руке": Бритни Спирс эмоционально ответила на обвинения экс-супруга

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Шоубиз
      Провели подряд дней с нами
      Самат Каримов
      Самат Каримов
      Редактор

      "Наблюдала за детьми с ножом в руке": Бритни Спирс эмоционально ответила на обвинения экс-супруга

      Опубликовано:

      Бритни Спирс
      Бритни Спирс. Фото: C Flanigan/FilmMagic

      Знаменитая певица Бритни Спирс опубликовала ряд эмоциональных постов в связи с выходом автобиографии ее экс-супруга Кевина Федерлайна, передает NUR.KZ.

      По данным New York Times, экс-супруг Спирс и отец ее сыновей Кевин Федерлайн 21 октября собирается выпустить новую автобиографию, в которой будет глава и о Спирс. Так, в книге он "выражает обеспокоенность тем, что решение снять опеку над поп-звездой, принятое четыре года назад, могло быть необдуманным".

      Новые обвинения Кевина Федерлайна

      В книге Федерлайн излагает свою версию событий, а также обвиняет Спирс в употреблении наркотиков и алкоголя, а также о вспышках гнева на поздних этапах их брака. В одной из глав Федерлайн вспоминает случай, когда мальчики, будучи подростками, якобы заявили, что не хотят возвращаться в дом матери по нескольким причинам, включая страх.

      "Иногда они просыпались по ночам и видели, как она молча стоит в дверях, наблюдая за ними спящими с ножом в руке. Затем она разворачивалась и уходила без объяснений", - заявил Федерлайн.

      В предпоследней главе книги Федерлайн полностью выражает свою обеспокоенность.

      "По правде говоря, ситуация с Бритни, кажется, стремительно приближается к чему-то необратимому", - пишет он.

      Ответ Бритни Спирс

      Певица сделала ряд заявлений после интервью Федерлайна. В первом из них она призналась, что "постоянный газлайтинг со стороны бывшего мужа невероятно болезнен и изматывает".

      "Я всегда умоляла и кричала, чтобы у меня была жизнь с моими сыновьями. Отношения с мальчиками-подростками сложные. Я чувствовала себя деморализованной этой ситуацией и всегда просила, почти умоляла, чтобы они стали частью моей жизни.

      К сожалению, они всегда были свидетелями неуважения ко мне со стороны собственного отца. Им нужно взять на себя ответственность. Один сын видел меня всего 45 минут за последние 5 лет, а другой - всего 4 раза за последние 5 лет. У меня тоже есть гордость. Отныне я буду сообщать им, когда буду свободна", - написала Спирс.

      В следующем заявлении Спирс заявила, что Кевин Федерлайн пытается заработать деньги на ее имени.

      "Я на 100% не согласна с тем, как он буквально нападает на меня в своих интервью. Никаких денег от Бритни в течение 5 лет и ты пытаешься получить оплату. Я знаю, что его книга продастся намного лучше моей. Если ты действительно любишь кого-то, то ты не помогаешь ему, унижая его", - добавила певица.

      Добавим, что Бритни Спирс является матерью двух сыновей - Шона Федерлайна (2005) и Джейдена Федерлайна (2006). Но из-за неоднократных нарушений закона со стороны матери в 2007 году опека над детьми была передана отцу, танцору Кевину Федерлайну.

      В октябре 2023 года Спирс выпустила мемуары о своей жизни - одним из самых громких откровений стало то, что во время отношений с музыкантом Джастином Тимберлейком Бритни сделала аборт.

      В своих мемуарах Бритни рассказала о карьере, материнстве, а также конфликтах с отцом. Отметим, что его многолетнее опекунство над ней было официально прекращено два года назад.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.