"Наблюдала за детьми с ножом в руке": Бритни Спирс эмоционально ответила на обвинения экс-супруга

Знаменитая певица Бритни Спирс опубликовала ряд эмоциональных постов в связи с выходом автобиографии ее экс-супруга Кевина Федерлайна, передает NUR.KZ.

По данным New York Times, экс-супруг Спирс и отец ее сыновей Кевин Федерлайн 21 октября собирается выпустить новую автобиографию, в которой будет глава и о Спирс. Так, в книге он "выражает обеспокоенность тем, что решение снять опеку над поп-звездой, принятое четыре года назад, могло быть необдуманным".

Новые обвинения Кевина Федерлайна

В книге Федерлайн излагает свою версию событий, а также обвиняет Спирс в употреблении наркотиков и алкоголя, а также о вспышках гнева на поздних этапах их брака. В одной из глав Федерлайн вспоминает случай, когда мальчики, будучи подростками, якобы заявили, что не хотят возвращаться в дом матери по нескольким причинам, включая страх.

"Иногда они просыпались по ночам и видели, как она молча стоит в дверях, наблюдая за ними спящими с ножом в руке. Затем она разворачивалась и уходила без объяснений", - заявил Федерлайн.

В предпоследней главе книги Федерлайн полностью выражает свою обеспокоенность.

"По правде говоря, ситуация с Бритни, кажется, стремительно приближается к чему-то необратимому", - пишет он.

Ответ Бритни Спирс

Певица сделала ряд заявлений после интервью Федерлайна. В первом из них она призналась, что "постоянный газлайтинг со стороны бывшего мужа невероятно болезнен и изматывает".

"Я всегда умоляла и кричала, чтобы у меня была жизнь с моими сыновьями. Отношения с мальчиками-подростками сложные. Я чувствовала себя деморализованной этой ситуацией и всегда просила, почти умоляла, чтобы они стали частью моей жизни.

К сожалению, они всегда были свидетелями неуважения ко мне со стороны собственного отца. Им нужно взять на себя ответственность. Один сын видел меня всего 45 минут за последние 5 лет, а другой - всего 4 раза за последние 5 лет. У меня тоже есть гордость. Отныне я буду сообщать им, когда буду свободна", - написала Спирс.

В следующем заявлении Спирс заявила, что Кевин Федерлайн пытается заработать деньги на ее имени.

"Я на 100% не согласна с тем, как он буквально нападает на меня в своих интервью. Никаких денег от Бритни в течение 5 лет и ты пытаешься получить оплату. Я знаю, что его книга продастся намного лучше моей. Если ты действительно любишь кого-то, то ты не помогаешь ему, унижая его", - добавила певица.

Добавим, что Бритни Спирс является матерью двух сыновей - Шона Федерлайна (2005) и Джейдена Федерлайна (2006). Но из-за неоднократных нарушений закона со стороны матери в 2007 году опека над детьми была передана отцу, танцору Кевину Федерлайну.

В октябре 2023 года Спирс выпустила мемуары о своей жизни - одним из самых громких откровений стало то, что во время отношений с музыкантом Джастином Тимберлейком Бритни сделала аборт.

В своих мемуарах Бритни рассказала о карьере, материнстве, а также конфликтах с отцом. Отметим, что его многолетнее опекунство над ней было официально прекращено два года назад.

