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"Цой жив, Техник мертв": спор разгорелся между фанатами Паши Техника и Виктора Цоя (фото, видео)

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Стена Цоя в Москве
Стена Цоя в Москве. Фото: t.me/mash

В Москве фанаты умершего на прошлой неделе Паши Техника нанесли посвященное ему граффити на стену Виктора Цоя. Это не понравилось поклонникам последнего.

Как пишет РИА Новости, на стену Цоя в центре Москвы нанесли граффити, посвященное умершему рэперу Паше Технику. Надпись "Техник" появилась на Арбате поверх других граффити в честь исполнителя Виктора Цоя.

Однако, как пишет Shot, группа активистов из "Тайного Общества художников" оперативно отреагировала на вандализм поклонников Паши и сегодня ночью перекрыла их граффити плакатами с Цоем, показывающим средний палец.

"Цой жив, Техник мертв" — такая надпись появилась на стене Цоя на Арбате, которую накануне исписали фанаты рэпера.

Скандал прокомментировал друг Паши Техника Лука Сафронов-Затравкин агентству "РИА Новости".

"Цой и Техник близки в плане народной любви. Но Цой оставил после себя огромное культурное наследие. Нельзя сравнивать такие разные культурные пласты. Техник же оставил после себя любовь, теплоту и немного печали. Надо его вспоминать разными способами, но не вандализмом", - сказал собеседник агентства.

По мнению Сафронова-Затоавкина, память о Паше Технике в большей степени останется в его комментариях, интервью и добрых высказываниях.

"Не думаю, что правильно рисовать на стенах. Надо поминать по православным канонам: помолиться за него, поддержать родных, которым нужна помощь", - добавил он.

Напомним, Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.

Он умер неделю назад, 5 апреля, в Таиланде. Последние дни 40-летний артист находился в искусственной коме, в которую его ввели тайские медики после отравления наркотическими веществами.

11 апреля с ним простились в Москве. На церемонию прощания пришли десятки поклонников рэпера, которые скандировали его имя. За порядком следили бойцы ОМОН.

Паша Техник был одной из ключевых фигур российского андеграундного хип-хопа и был известен вызывающим поведением, связанным с употреблением психоактивных веществ. Подробнее о нем читайте здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2235353-coy-zhiv-tehnik-mertv-spor-razgorelsya-mezhdu-fanatami-pashi-tehnika-i-viktora-coya-foto-video/