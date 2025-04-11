Скандирующие фанаты и ОМОН: с рэпером Пашей Техником простились в Москве (фото, видео)
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В пятницу, 11 апреля, в московском храме Петра и Павла в Лефортово прошла церемония прощания с российским рэпером Павлом Ивлевым, известным как Паша Техник, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Как пишет издание, проводить в последний путь Техника пришли более тысячи людей - поклонники, родные, друзья рэпера, среди них родители Техника, его бывшая жена Карицкая, директор Марк Яровный, Лука Сафронов-Затравкин, рэперы Metox (Алексей Самсонов) и Птаха (Давид Нуриев) и другие.
Поклонники рэпера, подняв вверх цветы, на протяжении всей церемонии скандировали "Паша Техник!" у входа в храм. За территорией церкви собрались огромные очереди из желающих проститься с Техником, многие пытались перелезть через забор, чтобы попасть на территорию.
Сотрудники правоохранительных органов дежурили у места прощания, позднее приехал ОМОН. Толпу призывали вести себя тише и спокойнее.
Как только с территории храма выехала машина с гробом Паши Техника, толпа начала скандировать его имя.
Сообщается, что рэпера похоронили на Николо-Архангельском кладбище.
Напомним, Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
Он умер неделю назад, 5 апреля, в Таиланде. Последние дни 40-летний артист находился в искусственной коме, в которую его ввели тайские медики после отравления наркотическими веществами.
Паша Техник был одной из ключевых фигур российского андеграундного хип-хопа и был известен вызывающим поведением, связанным с употреблением психоактивных веществ. Подробнее о нем читайте здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2235149-s-reperom-pashey-tehnikom-prostilis-v-moskve-foto-video/