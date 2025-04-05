Умер Паша Техник - звезда российского андеграундного хип-хопа

Российский рэпер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) умер в больнице в Таиланде, подтвердила его бывшая жена. Последнюю неделю 40-летний артист находился в искусственной коме, в которую его ввели тайские медики после отравления наркотическими веществами. Он был одной из ключевых фигур российского андеграундного хип-хопа и был известен вызывающим поведением, связанным с употреблением психоактивных веществ.

О госпитализации Паши Техника стало известно 27 марта. Тайские медики в больнице на Пхукете ввели его в искусственную кому и подключили к аппарату ЭКМО, который все это время поддерживал циркуляцию крови в организме музыканта и другие жизненно необходимые функции.

28 марта проект «Выжившие», который выпускает фильмы о проблемах, связанных с употреблением наркотиков, и помогает наркопотребителям справиться с зависимостью, сообщил, что состояние рэпера критическое, и его перевозка в Россию для последующего лечения невозможна.

«Он борется за жизнь в реанимации, где врачи диагностировали пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. Ввиду крайне тяжелого состояния здоровья тайские медики признали транспортировку невозможной», — сообщалось в телеграм-канале проекта.

После того, как стало известно о госпитализации рэпера, на Пхукет вылетела его бывшая жена Ева Карицкая. Она ежедневно отчитывалась о состоянии бывшего супруга в своем телеграм-канале.

По ее словам, те, кто находился с Пашей Техником в Таиланде до его госпитализации, долго не отправляли его в больницу, и в результате, по ее словам, у него развилась бактериальная пневмония. Проект «Выжившие» сообщал, что у рэпера были практически полностью поражены легкие.

31 марта стало известно, что в Таиланд вылетел российский врач из НИИ имени Н. В. Склифосовского, чтобы оказать помощь музыканту. Как сообщали его близкие, тайские врачи отказались допустить его до лечения музыканта, но тем не менее согласились прислушаться к некоторым его советам по лечению.

После госпитализации Паши Техника его близкие пытались добиться, чтобы его перевезли в другую больницу с более качественным оборудованием, но медики отказывали в транспортировке из-за тяжелого состояния рэпера.

Чем известен Паша Техник

Паша Техник — один из самых известных представителей российского андеграундного хип-хопа. В начале 2000-х он стал одним из основателей группы Kunteynir, оказавшей впоследствии большое влияние на жанр. В 2008 году группа прекратила существование, потому что Паша Техник был осужден на пять лет по наркотической статье, но в 2013 году возобновила свою деятельность после его освобождения.

Помимо музыки он известен своим вызывающим поведением, связанным с употреблением различных психоактивных веществ. Рэпер регулярно появлялся в состоянии наркотического опьянения на различных видео-интервью, выкладывал в интернет видео с собой под воздействием различных веществ и открыто рассказывал о своей зависимости.

Ева Карицкая неоднократно отправляла мужа в рехабы. Летом 2023 года после семи месяцев реабилитации он дал интервью, в котором рассказал, что смог побороть зависимость, но потом он снова начал употреблять.

Как рассказывал сам Павел Ивлев, активная зависимость от наркотиков у него началась с 2013 года, после того как он вышел из колонии. В 2022 году рэпер уже впадал в кому из-за употребления наркотиков и был подключен к автомату ИВЛ. «Бутират, водка, трамал, ксанакс», — объяснял он причину комы в интервью.

Ева Карицкая признавалась, что злоупотребление мужа наркотиками стало главной причиной их расставания. В 2019 году у пары родился ребенок, но спустя четыре года они развелись. Потом они снова сошлись, и в начале 2025 года окончательно расстались после 12 лет совместной жизни. Бывшая жена публично обвиняла рэпера в том, что тот не платит алименты на сына.

Клиническая смерть

Утром 4 апреля Ева Карицкая выложила в своем канале документ из госпиталя, согласно которому транспортировка пациента с Пхукета в Бангкок стоила бы 1,540,000 тайских бат (45 тыс. долларов). После этого проект «Выжившие» запустил сбор средств. Разрешили им транспортировку или нет, в ее постах не уточнялось.

«Пашу нужно срочно перевозить вертолётом в Бангкок: 20% из 100, что он выживет при перелёте. Госпиталь, в котором он находится, не даёт добро на транспортировку, а завтра у них вообще выходные до понедельника. В данный момент идёт сложное принятие решения российским специалистом», — сообщил утром 4 апреля проект «Выжившие», авторы которого были на связи с бывшей супругой Паши Техника.

Через четыре часа, в 15:49 по тайскому времени (11:49 мск), «Выжившие» сообщили, что рэпер пережил клиническую смерть: «Умер, завели, динамика положительная».

После этого Карицкая сообщила, что у Паши Техника началось кровоизлияние и ухудшились показатели. «Он вообще сейчас не транспортабелен никак. Но врачи борются, они пытаются оставить это кровотечение», — рассказала она.

Кроме того, по ее словам, у рэпера начался пневмоторакс, то есть скопление воздуха между легкими и их оболочкой. «Это то, чего боялся наш врач. Это произошло, потому что нужно было действовать и делать все быстрее», — сказала Карицкая.

«Мы не можем его транспортировать, пока не поймем, мозг рабочий или нет, или он уже все», — рассказала экс-супруга рэпера, добавив, что для того, чтобы посмотреть, работает ли его мозг, к голове нужно подключить специальный аппарат, но в больнице, куда его госпитализировали в конце марта, такой возможности нет.

Вечером 4 апреля Карицкая сообщила, что врачи согласились сделать Паше Технику энцефалограмму на следующий день. Поздно вечером состояние музыканта резко ухудшилось, его реанимировали, но вскоре проект «Выжившие» и Карицкая сообщили о его смерти.

Бывшая жена выложила в своем телеграме их старую совместную фотографию из отпуска и написала: «Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю».