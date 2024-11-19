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"Руки марать не буду": Байзакова оставила недвусмысленное послание хейтерам

Опубликовано:

Айжан Байзакова
Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Популярная казахстанская блогерша Айжан Байзакова опубликовала послание к ненавистникам ее семьи в Instagram-сторис. Инстадива заявила, что никогда никому ничего плохого не делала, передает NUR.KZ.

Свое публичное заявление Айжан начала издалека - она заявила, что нет смысла тратить время на людей, которые не меняются. Звезда соцсетей порекомендовала жить свою жизнь.

"Люди, которые любят и уважают вас, будут рядом. Не тратьте нервы на изменение мира вокруг, меняйте свой", - написала Байзакова.

Позже блогерша обратилась к ненавистникам ее семьи а также к тем, кто, по ее словам, "пытается нагадить" ей.

"Запомните одно. Я руки свои марать не буду, вы меня знаете, я по жизни благородный человек. Никогда никому плохого не делала и не желала, никому дорогу не переходила. Аллах все видит и все расставит по местам", - заключила Айжан.

Сторис Айжан Байзаковой
Сторис Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Недавно Айжан Байзакова откровенно рассказывала о ссорах и примирениях со своим мужем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2189646-ruki-marat-ne-budu-bayzakova-ostavila-nedvusmyslennoe-poslanie-heyteram/

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