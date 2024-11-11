"Думали, что все, конец": Байзакова о ссорах и примирениях с мужем
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Автор популярного инстаблога Айжан Байзакова ответила на вопросы подписчиков в сторис и откровенно рассказала о непростых моментах в отношениях с мужем, передает NUR.KZ.
Байзакова призналась - без ссор в их семье не обходится. Блогерша рассказала, кто обычно первым приходит мириться, и показала фотографию с мужем Нурбеком на следующий день после домашнего скандала, который едва не завершил отношения пары.
"Тут мы на следующий день после ссоры, где думали, что все, конец, и нам не по пути. Ничего, наутро как ни в чем не бывало пошли в горы. Чаще приходит мириться первым Нурбек. Ну а я человек, который быстро отходит", - призналась Байзакова.
Также Айжан рассказала, что ее супруг отлично помогает ей с детьми, причем ей не приходится его об этом просить.
"Он лучше меня шарит за все лекарства и тому подобное. Даже я так за детьми не смотрю", - заключила инстадива.
Недавно Айжан Байзакова решила вспомнить прошлое - блогерша занялась таеквондо после 12-летнего перерыва.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2185877-dumali-chto-vse-konec-bayzakova-o-ssorah-i-primireniyah-s-muzhem/