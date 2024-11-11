Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Думали, что все, конец": Байзакова о ссорах и примирениях с мужем

Опубликовано:

Айжан Байзакова с супругом
Айжан Байзакова с супругом. Фото: instagram.com/bayzakova

Автор популярного инстаблога Айжан Байзакова ответила на вопросы подписчиков в сторис и откровенно рассказала о непростых моментах в отношениях с мужем, передает NUR.KZ.

Байзакова призналась - без ссор в их семье не обходится. Блогерша рассказала, кто обычно первым приходит мириться, и показала фотографию с мужем Нурбеком на следующий день после домашнего скандала, который едва не завершил отношения пары.

"Тут мы на следующий день после ссоры, где думали, что все, конец, и нам не по пути. Ничего, наутро как ни в чем не бывало пошли в горы. Чаще приходит мириться первым Нурбек. Ну а я человек, который быстро отходит", - призналась Байзакова.

Также Айжан рассказала, что ее супруг отлично помогает ей с детьми, причем ей не приходится его об этом просить.

"Он лучше меня шарит за все лекарства и тому подобное. Даже я так за детьми не смотрю", - заключила инстадива.

Сторис Айжан Байзаковой
Сторис Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Недавно Айжан Байзакова решила вспомнить прошлое - блогерша занялась таеквондо после 12-летнего перерыва.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2185877-dumali-chto-vse-konec-bayzakova-o-ssorah-i-primireniyah-s-muzhem/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie