"Думали, что все, конец": Байзакова о ссорах и примирениях с мужем

Автор популярного инстаблога Айжан Байзакова ответила на вопросы подписчиков в сторис и откровенно рассказала о непростых моментах в отношениях с мужем, передает NUR.KZ.

Байзакова призналась - без ссор в их семье не обходится. Блогерша рассказала, кто обычно первым приходит мириться, и показала фотографию с мужем Нурбеком на следующий день после домашнего скандала, который едва не завершил отношения пары.

"Тут мы на следующий день после ссоры, где думали, что все, конец, и нам не по пути. Ничего, наутро как ни в чем не бывало пошли в горы. Чаще приходит мириться первым Нурбек. Ну а я человек, который быстро отходит", - призналась Байзакова.

Также Айжан рассказала, что ее супруг отлично помогает ей с детьми, причем ей не приходится его об этом просить.

"Он лучше меня шарит за все лекарства и тому подобное. Даже я так за детьми не смотрю", - заключила инстадива.

Сторис Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Недавно Айжан Байзакова решила вспомнить прошлое - блогерша занялась таеквондо после 12-летнего перерыва.