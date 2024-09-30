"Мне угрожают": Дильназ Ахмадиева заявила, что мошенники хотят взломать ее страницу в соцсети

Казахстанская певица, Дильназ Ахмадиева, исполнительница хита "Золотой", рассказала, что мошенники пригрозили ей, что взломают ее аккаунт в Instagram, передает NUR.KZ.

Дильназ Ахмадиева заявила, что аккаунт ее коллеги по шоу-бизнесу - музыканта и блогера Хакима Мукарамова - взломали. Артистка предоставила скрин переписки с мошенниками, где ей угрожают взломать аккаунт.

"Тут Хакима взломали, теперь мне угрожают. Если вдруг меня взломают, не ведитесь ни на что! Я ничего не продаю и не продвигаю! Я - певица!" - обратилась она к подписчикам.

Сторис Дильназ Ахмадиевой. Скрин: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Отметим, что ранее 60-летняя певица Макпал Жунусова пожаловалась на мошенников, взломавших ее WhatsApp. Она рассказала в соцсети, что c ее WhatsApp-аккаунта ведется рассылка вредоносных ссылок.