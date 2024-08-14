Квартира под арестом, ущерб оценивается в 200 млн рублей: Лариса Долина подтвердила, что стала жертвой мошенников

Вчера в Сети появилась информация, что российскую певицу Ларису Долину обманули мошенники: убедили продать квартиру и положить деньги на их счет. Певица подтвердила информацию, передает NUR.KZ.

На сайте "РИА Новости" сообщается, что мошенники использовали ИИ для проведения махинации. Об этом заявил представитель певицы Сергей Пудовкин.

"Мошенники обратились в микрокредитную организацию с помощью сгенерированного нейросетью изображения. Конечно, Лариса Александровна не нуждается ни в микро, ни в макрокредитах. Это фейк. Конечно, мы будем юридически и административно с этим разбираться", - сказал он в эфире Первого канала.

Telegram-канал РБК публикует комментарий самой Ларисы Долиной по ситуации.

"Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершили очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительно следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины и только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение, чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды", - говорит певица на видео.

Позднее в МВД РФ изданию сообщили, что полиция задержала курьера, которая передала мошенникам деньги от Ларисы Долиной.

Ущерб в МВД оценили в более 200 млн руб.

"(...) потерпевшая обратилась в полицию в августе. Потерпевшая сказала, что получила звонки от людей, представившихся сотрудниками органов, которые хотели предотвратить преступление. По их указаниям она перевела свои сбережения на счета мошенников, после чего продала недвижимость и тоже передала вырученные деньги.

Полиция расследует дело по уголовной статье о мошенничестве", - сообщается в публикации.

Напомним, вчера мы писали о сообщениях российских СМИ, что Лариса Долина стала участницей запутанной истории. Один из Telegram-каналов заявил, что странные дела с недвижимостью певицы продолжаются с апреля.

Суть истории, по информации канала, в том, что Долиной позвонили "спецслужбы", сказали, что её квартирой интересуются мошенники, убедили фиктивно продать и отправить деньги на безопасный счёт. В процессе подготовки получили от Долиной около 68 млн сбережений, а после продажи квартиры еще 112 млн. Причем ни риелторы, ни Долина, ни покупатели ее квартиры не предполагали, что это обман.