"Лишилась более 180 млн рублей после продажи квартиры": Лариса Долина стала участницей запутанной истории

Российские Telegram-каналы пишут, что певица Лариса Долина потеряла более 180 млн рублей после продажи квартиры. По некоторым данным, певица могла стать жертвой мошенников.

По информации Telegram-канала "112", неизвестные пытались прорваться в квартиру Ларисы Долиной в Москве. Сообщается, что сегодня, около 10 утра, четверо неизвестных проникли на закрытую территорию элитного дома и попытались добраться до квартиры звезды, заявляя, что это их собственность. Охрана заблокировала входы в дом и никого не пустила.

По данным Telegram-канала SHOT, "новых владельцев" задержали на месте. Сообщается, что певицу могли обмануть мошенники.

"Точная сумма сделки выясняется. Также сотрудники ищут мошенников, которые обманули 68-летнюю певицу. По нашим данным, площадь пятикомнатной квартиры Долиной в Хамовниках - 236 квадратов, ее примерная стоимость - 150 млн рублей", - пишут в Telegram-канале.

Telegram-канал Mash пишет, что странные дела с недвижимостью певицы продолжаются с апреля. Неизвестные используют видео, на котором Долина держит паспорт в руках, и с его помощью делают дипфейки.

Сообщается, что ей позвонили "спецслужбы", сказали, что ее квартирой интересуются мошенники и якобы убедили фиктивно продать и отправить деньги на безопасный счет около 68 млн сбережений.

Они также связались с риэлтерским агентством и дали задачу найти покупателей на квартиру Долиной. И их нашли - задаток певица получила в мае. После в офисе организации были подписаны документы и переданы деньги. Ни риелторы, ни Долина, ни покупатели не предполагали, что это обман.

"Как только знаменитость получила деньги, она положила их на счет мошенника. Вместе с ранее переведенными сбережениями получилось 180 млн. Ключи новым владельцам артистка должна была передать в течение месяца. И только тогда она поняла, что ее обманули.

Сегодня хозяева пришли в свое свежеприобретенное жилье, но их не пустили. Долина отказывается отдавать ключи, хотя по документам она продала квартиру и получила деньги. А новые владельцы заплатили за нее миллионы", - сообщают в Telegram-канале.

Комментариев от Ларисы Долиной пока не было.

По информации сайта РБК, Лариса Долина - певица эстрады, преподаватель, актриса, народная артистка России. Она родилась 10 сентября 1955 года в Азербайджанской ССР, в Баку.

Сольную карьеру начала в середине 1980-х. В 1996 году исполнила свой главный хит - песню "Погода в доме". В 2016 году стала заведующей кафедрой эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства в Московском государственном институте культуры.

За свою карьеру Лариса Долина четыре раза становилась лауреатом национальной российской музыкальной премии "Овация" и получила ряд государственных наград.

За всю музыкальную карьеру Долина выпустила более 25 студийных альбомов.