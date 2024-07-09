С момента ареста казахстанского певца Кайрата Нуртаса его мать и продюсер Гульзира Айдарбекова публикует посты в соцсети в его поддержку. Сегодня предпринимательница выложила видеонарезку из архивных кадров артиста - с детства до нынешних времен. Айдарбекова поделилась чувствами, которые терзают ее. "На долю матери выпадают разные испытания, чтобы проверить, выдержит она их или нет. Вы готовы свернуть горы ради ребенка, которого произвели на свет. Но иногда бывают моменты, когда ваш мозг ни на мгновение не может перестать думать: "А что если слабость победит?". Нет, нет... Если я проявлю слабость, то за что мне тогда титул матери? Я должна встать, поднять голову. Я полна решимости держать свое тело в вертикальном положении и знаю, что не должна упасть", - написала Гульзира Айдарбекова. Напомним, в пятницу Кайрата Нуртаса арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство, совершенное повторно. По факту причинения легкого вреда здоровью дело прекращено в связи с примирением сторон. При этом мужчину, с которым подрался исполнитель, тоже привлекли к ответственности. Его арестовали на 10 суток. Сам Нуртас согласился с решением суда. Концерт с его участием в столице был отменен. Об аресте артиста также высказывался его родной брат Зангар Нуртас.