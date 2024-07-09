<button class='header__more--button js-header-more-button'> Больше <svg width='20' height='20' viewBox='0 0 20 20' fill='none' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' class='header__more--button-icon' > <path d='M15 8L10 13L5 8' stroke='#212121' stroke-width='1.2'/> </svg> </button> <ul class='header__more--list js-header-more-list'> </ul> </div> </div> </div> <div class="js-bookmarks-list"></div> <div class="burger__menu js-burger-menu"> <div class="burger__menu--overlay js-burger-overlay"></div> <div class="burger__menu--container js-burger-container"> <button class="header__button header__button-burger js-burger-close-button"> <img src="https://www.nur.kz/nur/img/icons/close-burger.svg" alt="burger menu" class="icon"/> ЗАКРЫТЬ </button> <div class="header__lang js-analytics-section" data-section-id="0"> <p class="header__lang--text">Версия сайта</p> <a href="https://kaz.nur.kz" class="header__lang--buttons header__lang--buttons--ru js-burger-lang" data-lang="kaz" > <span class="header__lang--button header__lang--button--ru"> ru </span> <span class="header__lang--button header__lang--button--kz"> kz </span> </a> </div> <div class="burger__menu--section js-analytics-section js-category-section" data-section-id="1"> <p class="burger__menu--section-title">Рекомендации</p> <div class="burger__menu--section--item js-burger-item menu_item" data-item-id="0"> <a href="https://www.nur.kz/latest/" class="burger__menu--section--item--link burger__menu--section--item--link-full"> Все новости </a> </div> <div class="burger__menu--section--item js-burger-item menu_item" data-item-id="1"> <a href="https://www.nur.kz/nurfin/" class="burger__menu--section--item--link "> Финансы </a> <img src="https://www.nur.kz/nur/img/icons/chevron-down-black.svg" class="burger__menu--section--item-icon js-burger-collapse"/> <ul class="burger__menu--section--item-list"> <li class="burger__menu--section--item-subitem js-category-subitem" data-subitem-id="0"> <a 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</a> </li> <li class="burger__menu--section--item-subitem js-category-subitem" data-subitem-id="2"> <a href="https://www.nur.kz/politics/appointments/" class="burger__menu--section--item-subitem-link"> Назначения </a> </li> <li class="burger__menu--section--item-subitem js-category-subitem" data-subitem-id="3"> <a href="https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/" class="burger__menu--section--item-subitem-link"> Экономика </a> </li> </ul> </div> <div class="burger__menu--section--item js-burger-item menu_item" data-item-id="13"> <a href="https://www.nur.kz/incident/" class="burger__menu--section--item--link "> Происшествия </a> <img src="https://www.nur.kz/nur/img/icons/chevron-down-black.svg" class="burger__menu--section--item-icon js-burger-collapse"/> <ul class="burger__menu--section--item-list"> <li class="burger__menu--section--item-subitem js-category-subitem" data-subitem-id="0"> <a href="https://www.nur.kz/incident/road-accident/" 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js-burger-collapse"/> <ul class="burger__menu--section--item-list"> <li class="burger__menu--section--item-subitem js-category-subitem" data-subitem-id="0"> <a href="https://www.nur.kz/family/relationship/" class="burger__menu--section--item-subitem-link"> Отношения </a> </li> <li class="burger__menu--section--item-subitem js-category-subitem" data-subitem-id="1"> <a href="https://www.nur.kz/family/children/" class="burger__menu--section--item-subitem-link"> Дети </a> </li> <li class="burger__menu--section--item-subitem js-category-subitem" data-subitem-id="2"> <a href="https://www.nur.kz/family/beauty/" class="burger__menu--section--item-subitem-link"> Красота </a> </li> <li class="burger__menu--section--item-subitem js-category-subitem" data-subitem-id="3"> <a href="https://www.nur.kz/family/gloss/" class="burger__menu--section--item-subitem-link"> Глянец </a> </li> <li class="burger__menu--section--item-subitem js-category-subitem" data-subitem-id="4"> <a 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Нуртаса поделилась эмоциями после ареста сына" data-id="2130999" data-is-live-updates="" data-is-comments-enabled="1" data-read-also-enabled="1" > <article class="article" data-io-article-url="https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2130999-vypadayut-raznye-ispytaniya-mat-kayrata-nurtasa-podelilas-emociyami-posle-aresta-syna/#2130999"> <ul class="breadcrumbs"> <li> <a class="breadcrumbs-item breadcrumbs-item--primary" href="https://www.nur.kz/showbiz/" > Шоубиз </a> </li> <li> <a class="breadcrumbs-item breadcrumbs-item--secondary" href="https://www.nur.kz/showbiz/scandals/" > Скандалы </a> </li> </ul> <h1 class="main-headline js-main-headline">"Выпадают разные испытания": мать Кайрата Нуртаса поделилась эмоциями после ареста сына</h1> <div class="layout-content-type-page__wrapper-block"> <p class="datetime__wrapper"> <span>Опубликовано:</span> <time class="datetime datetime--publication" datetime="2024-07-09T15:08:00+05:00"> Сегодня, 09 июля 2024, 15:08 </time> </p> </div> <div class="formatted-body io-article-body" data-id="2130999"> <figure class="inline-picture__container inline-picture__container--with-placeholder js-article-cover-image"><div style="padding-top: 56.25%;"></div><picture><source type="image/webp" srcset="https://cdn.nur.kz/images/1120x630/6a2a5f41805cfef0.webp?version=1 1120w, https://cdn.nur.kz/images/720x405/6a2a5f41805cfef0.webp?version=1 720w, https://cdn.nur.kz/images/560x315/6a2a5f41805cfef0.webp?version=1 560w" sizes="(max-width: 755px) calc(100vw - 40px), (max-width: 1151px) calc(100vw - 90px), 711px"><img class="inline-picture" src="https://cdn.nur.kz/images/1120x630/6a2a5f41805cfef0.jpeg" srcset="https://cdn.nur.kz/images/1120x630/6a2a5f41805cfef0.jpeg?version=1 1120w, https://cdn.nur.kz/images/720x405/6a2a5f41805cfef0.jpeg?version=1 720w, https://cdn.nur.kz/images/560x315/6a2a5f41805cfef0.jpeg?version=1 560w" alt="Гульзира Айдарбекова и Кайрат Нуртас" title="Гульзира Айдарбекова и Кайрат Нуртас" sizes="(max-width: 755px) calc(100vw - 40px), (max-width: 1151px) calc(100vw - 90px), 711px" loading="eager" decoding="async"></picture><figcaption class="inline-picture__caption">Гульзира Айдарбекова и Кайрат Нуртас. Фото: instagram: @gulziraaidarbekova, @kair_n</figcaption></figure><div class="formatted-body__content"><div class="formatted-body__content--aside js-article-widget"></div><div class="formatted-body__content--wrapper"><p class="align-left formatted-body__paragraph"><strong class="formatted-body__strong">Казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова поддержала своего сына Кайрата Нуртаса, арестованного на 15 суток за драку в самолете. Она <a class="formatted-body__link" href="https://www.instagram.com/gulziraaidarbekova/" rel="noopener" target="_blank">опубликовала</a> несколько постов в соцсети, передает NUR.KZ.</strong></p><aside class="adv-placeholder adv-placeholder--in-article" data-label="Реклама"><div id="js-adfox-desktop-slot2-2130999" class="advert lazyload" data-id="js-adfox-desktop-slot2" data-lazyload-adfox-ad="1"></div></aside><p class="align-left formatted-body__paragraph">С момента ареста казахстанского певца Кайрата Нуртаса его мать и продюсер Гульзира Айдарбекова публикует посты в соцсети в его поддержку.</p><p class="align-left formatted-body__paragraph">Сегодня предпринимательница выложила видеонарезку из архивных кадров артиста - с детства до нынешних времен. Айдарбекова поделилась чувствами, которые терзают ее.</p><p class="align-left formatted-body__paragraph"><i class="formatted-body__italic">"На долю матери выпадают разные испытания, чтобы проверить, выдержит она их или нет. Вы готовы свернуть горы ради ребенка, которого произвели на свет. Но иногда бывают моменты, когда ваш мозг ни на мгновение не может перестать думать: "А что если слабость победит?". Нет, нет...</i></p><p class="align-left formatted-body__paragraph"><i class="formatted-body__italic">Если я проявлю слабость, то за что мне тогда титул матери? Я должна встать, поднять голову. Я полна решимости держать свое тело в вертикальном положении и знаю, что не должна упасть"</i>, - написала Гульзира Айдарбекова.</p><div class="embed-container"><iframe class="embed-youtube" src="https://www.youtube.com/embed/xFtq5JxaqX4" width="560" height="315" frameborder="0" loading="lazy">

Напомним, в пятницу Кайрата Нуртаса арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство, совершенное повторно. По факту причинения легкого вреда здоровью дело прекращено в связи с примирением сторон.

При этом мужчину, с которым подрался исполнитель, тоже привлекли к ответственности. Его арестовали на 10 суток.

Сам Нуртас согласился с решением суда. Концерт с его участием в столице был отменен.

Об аресте артиста также высказывался его родной брат Зангар Нуртас.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2130999-vypadayut-raznye-ispytaniya-mat-kayrata-nurtasa-podelilas-emociyami-posle-aresta-syna/

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