"Дети не будут страдать": мать Кайрата Нуртаса рассказала, как он помогал семье во время ареста

Мать и продюсер Кайрата Нуртаса поделилась теплым видео артиста с его детьми. Гульзира Айдарбекова рассказала, что они ведут обратный отсчет до выхода сына на свободу, передает NUR.KZ.

По словам Айдарбековой, дети артиста скучают по нему. Мать Нуртаса сказала, что он помогал семье даже во время нахождения под стражей.

"Сезим и Алау (дочери Кайрата Нуртаса - прим. ред.) переживают за отца и говорят: "Бабушка, мы очень любим нашего папу". Мы считаем часы и молимся. Я думаю, он никогда не говорил "нет" своим детям, они все осуществляют свои мечты. Кто едет в Барселону, кто в Корею, кто в Америку - он сделал все необходимые выплаты и делал все, что бы они ни просили. Через своего адвоката он передал, что дети не будут страдать, и переживал за все", - поделилась Гульзира.

Айдарбекова также раскрыла, что ей говорил знаменитый сын в ответ на ее переживания.

"Кайрат иногда видел, как я беспокоюсь о нем, не сплю по ночам, и говорил: "Мама, не нужно любить меня так сильно". Не бывает дня без переживаний. Но говорят, что если мать очень любит своего ребенка, он станет для нее испытанием, а если же любовь сильна к спутнику жизни, то испытанием будет он. Будем надеяться, что какие бы ни были испытания на пути, они пройдут легко. Дай Бог моим детям много счастливых дней", - заключила мать арестованного Кайрата Нуртаса.

5 июля Кайрата Нуртаса арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство, совершенное повторно. С тех пор его мать Гульзира Айдарбекова регулярно публиковала в соцсетях посты, посвященные сыну. Недавно ей пришлось отвечать тем, кто клевещет на ее семью.