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Фото Джастина Тимберлейка из полицейского участка появилось в Сети

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Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк. Фото: instagram.com/hidden.ny

Американские новостные паблики распространили фотографию арестованного за пьяное вождение певца Джастина Тимберлейка, сделанную в полицейском участке, передает NUR.KZ.

Ранее стало известно, что в ночь на вторник певец не остановился перед знаком "Стоп", когда находился за рулем автомобиля. Затем он не смог удержать машину в пределах своей полосы. Это заметил сотрудник полиции, который остановил автомобиль и арестовал певца. Тимберлейку пришлось провести остаток ночи в участке.

43-летнего исполнителя хита "Cry Me A River" отпустили после ареста - в Сети появились фотографии в момент его освобождения из-под стражи, а также снимок, который полицейские сделали в участке при задержании. Глаза Тимберлейка были заметно покрасневшими.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2120091-foto-dzhastina-timberleyka-iz-policeyskogo-uchastka-poyavilos-v-seti/

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