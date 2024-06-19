Фото Джастина Тимберлейка из полицейского участка появилось в Сети

Американские новостные паблики распространили фотографию арестованного за пьяное вождение певца Джастина Тимберлейка, сделанную в полицейском участке, передает NUR.KZ.

Ранее стало известно, что в ночь на вторник певец не остановился перед знаком "Стоп", когда находился за рулем автомобиля. Затем он не смог удержать машину в пределах своей полосы. Это заметил сотрудник полиции, который остановил автомобиль и арестовал певца. Тимберлейку пришлось провести остаток ночи в участке.

43-летнего исполнителя хита "Cry Me A River" отпустили после ареста - в Сети появились фотографии в момент его освобождения из-под стражи, а также снимок, который полицейские сделали в участке при задержании. Глаза Тимберлейка были заметно покрасневшими.