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Певец Джастин Тимберлейк арестован в США за вождение в нетрезвом виде

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Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк. Фото: Michael Buckner/Billboard via Getty Images

Полиция штата Нью-Йорк арестовала известного американского певца и актера Джастина Тимберлейка за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Певцу предъявили официальное обвинение в суде, а затем освободили.

Тимберлейка арестовали в городке Саг-Харбор на острове Лонг-Айленд, известном как место летнего отдыха состоятельных жителей Нью-Йорка.

Как передает CNN со ссылкой за заявление полиции, в ночь на вторник певец не остановился перед знаком «Стоп», когда находился за рулем автомобиля 2025 BMW. Затем он не смог удержать машину в пределах своей полосы.

Это заметил сотрудник полиции, который остановил автомобиль и арестовал певца. Тимберлейку пришлось провести остаток ночи в участке.

Ожидается, что Тимберлейк вскоре опубликует официальное заявление о произошедшем.

Уже на этой неделе у 43-летнего Тимберлейка запланированы концерты в рамках мирового турне после выхода его шестого альбома Everything I Thought It Was. Следующее выступление должно состояться уже в эту пятницу в Чикаго.

Тимберлейк — один из самых популярных музыкальных исполнителей в мире. Он выпустил свой первый сольный альбом Justified в 2002 году, который разошелся тиражом более 8 млн экземпляров.

В прошлом году в одном из интервью Тимберлейк признался, что в его карьере был период, когда он злоупотреблял алкоголем. Сайт Singersroom рассказал, что он всерьез намеревался изменить свою жизнь, обратиться за помощью, избавиться от алкогольной зависимости и в целом заняться своим здоровьем.

В штате Нью-Йорк наказания за вождение в нетрезвом виде включают тюремное заключение на срок до года, штраф в размере 1 тыс. долларов и лишение водительских прав на срок не менее шести месяцев.

В эти выходные Тимберлейк должен был дать два концерта в Чикаго, а в следующий вторник — в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке.

Тимберлейк — десятикратный обладатель премии «Грэмми». Он также известен по ролям в фильмах «Социальная сеть» и «Друзья с преимуществом».

Он женат на актрисе Джессике Бил, у них двое детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2119878-pevec-dzhastin-timberleyk-arestovan-v-ssha-za-vozhdenie-v-netrezvom-vide/

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