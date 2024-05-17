В суде Астаны сделали заявление касательно иска к Кайрату Нуртасу

В пресс-службе суда Астаны рассказали подробности гражданского иска к певцу Кайрату Нуртасу и его продюсеру, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал судебного органа.

Гражданской коллегией суда Астаны рассмотрено дело по иску предпринимателя к певцу и его продюсеру о признании соглашения недействительным.

Сообщается, что в ноябре 2023 года стороны пришли к устному соглашению о выступлении певца в Атырау на новогоднем корпоративе. Истцом перечислена предоплата в размере 1000 долларов.

"Из социальной сети Instagram заказчику стало известно, что 30 ноября 2023 года певец выступает в Атырау. Ввиду незначительной разницы между данными мероприятиями, истец посчитал выступление артиста не актуальным. Суд первой инстанции при отказе в удовлетворении иска исходил из отсутствия договора. Таким образом, существенные условия, предусматривающие права и обязанности сторон, не определены. При этом, истец не отрицал, что отказ от исполнения обязательств имел место по его инициативе", - говорится в сообщении

Как уточнили в судебном органе, данные выводы суда являются соответствующими требованиям статьи 153 ГК РК, согласно которой несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора подтверждать ее совершение, содержание или исполнение свидетельскими показаниями.

Постановлением гражданской коллегией суда Астаны решение суда первой инстанции об отказе в иске оставлено без изменения.

Ранее мы писали, что предпринимательница из Атырау подала иск против казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса. Она заявила, что за полгода артист так не вернул ей аванс за отмененный концерт.