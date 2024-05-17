Предпринимательница подала в суд на Кайрата Нуртаса

Предпринимательница из Атырау подала иск против казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса. Она заявила, что за полгода артист так не вернул ей аванс за отмененный концерт, передает AtyrauPress.kz.

Концерт Кайрата Нуртаса должен был состояться на новогоднем корпоративе в ресторане в Атырау. Однако организатор решила отменить мероприятие за 42 дня до запланированного выступления.

Как заявила предпринимательница, соглашение между ней и матерью певца Гульназирой Айдарбековой было устным и зафиксировано в WhatsApp, но письменного договора между ними заключено не было.

Бизнесвумен говорит, что в Алматы представителям Кайрата Нуртаса передали 1 тыс. долларов наличными в качестве аванса за выступление, но эти деньги ей не возвращают уже полгода.

Суд ее иск не удовлетворил, апелляционная коллегия оставила это решение в силе.

Ранее акима Караганды Мейрама Кожухова возмутило обилие рекламы предстоящего концерта Кайрата Нуртаса на остановках общественного транспорта в городе. Градоначальник заявил, что "красивое лицо певца висит в самых неподходящих местах".

В начале мая Кайрат Нуртас опубликовал видео со своей 15-летней дочерью Алау и умилил своих подписчиков в Instagram. Фоном к кадрам звучала песня в исполнении Jah Khalib "Доча".