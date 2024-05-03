"Меня подставила мать": Бритни Спирс опровергла слухи о драке с бойфрендом
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Американская поп-звезда Бритни Спирс прокомментировала слухи о том, что она якобы подралась с бойфрендом. В Instagram певица рассказала свою версию произошедшего, передает NUR.KZ.
Американский портал TMZ накануне распространил информацию о том, что Бритни якобы подралась с бойфрендом Полом Солисом в отеле, после чего ситуация "вышла из-под контроля". Исполнительница хитов "Toxic" и "Hold Me Closer" решила опровергнуть домыслы.
"Просто хочу, чтобы люди знали... новости - фейк! Я хочу уважения к себе, потому что я становлюсь сильнее с каждым днем", - написала Спирс.
Позже Бритни выложила видео с опухшей лодыжкой и рассказала, что с ней приключилось на самом деле.
"Окей, ребята. Я подвернула лодыжку прошлой ночью, очень сильно. Решила сделать большой прыжок в гостиной отеля, и упала. Выставила себя посмешищем. На этом все. Но парамедики прибыли в мой номер нелегально, устроили сцену. В шумихе не было необходимости - мне просто нужен был лед", - сказала певица.
В подписи к видео Спирс обвинила в шумихе в прессе свою мать, с которой у них натянутые отношения.
"Я знаю, что в этом замешана моя мать. Я не разговаривала с ней полгода, и она тут же позвонила, стоило новостям появиться в Сети. Она подставила меня точно так же, как и раньше. Терпеть ее не могу", - заявила исполнительница.
В начале года Бритни Спирс заявила, что не планирует возвращаться в музыкальную индустрию. К слову, ее последний на сегодняшний день студийный альбом "Glory" вышел восемь лет назад.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2095532-menya-podstavila-mat-britni-spirs-oprovergla-sluhi-o-drake-s-boyfrendom/