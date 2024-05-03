"Меня подставила мать": Бритни Спирс опровергла слухи о драке с бойфрендом

Американская поп-звезда Бритни Спирс прокомментировала слухи о том, что она якобы подралась с бойфрендом. В Instagram певица рассказала свою версию произошедшего, передает NUR.KZ.

Американский портал TMZ накануне распространил информацию о том, что Бритни якобы подралась с бойфрендом Полом Солисом в отеле, после чего ситуация "вышла из-под контроля". Исполнительница хитов "Toxic" и "Hold Me Closer" решила опровергнуть домыслы.

"Просто хочу, чтобы люди знали... новости - фейк! Я хочу уважения к себе, потому что я становлюсь сильнее с каждым днем", - написала Спирс.

Позже Бритни выложила видео с опухшей лодыжкой и рассказала, что с ней приключилось на самом деле.

"Окей, ребята. Я подвернула лодыжку прошлой ночью, очень сильно. Решила сделать большой прыжок в гостиной отеля, и упала. Выставила себя посмешищем. На этом все. Но парамедики прибыли в мой номер нелегально, устроили сцену. В шумихе не было необходимости - мне просто нужен был лед", - сказала певица.

В подписи к видео Спирс обвинила в шумихе в прессе свою мать, с которой у них натянутые отношения.

"Я знаю, что в этом замешана моя мать. Я не разговаривала с ней полгода, и она тут же позвонила, стоило новостям появиться в Сети. Она подставила меня точно так же, как и раньше. Терпеть ее не могу", - заявила исполнительница.

В начале года Бритни Спирс заявила, что не планирует возвращаться в музыкальную индустрию. К слову, ее последний на сегодняшний день студийный альбом "Glory" вышел восемь лет назад.