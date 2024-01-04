Бритни Спирс заявила, что никогда не вернется в музыку

Бритни Спирс расстроила фанатов неожиданным заявлением. Опровергнув слухи о записи нового альбома, певица сообщила, что не намерена возвращаться в музыкальную индустрию, передает NUR.KZ.

В Сети последние несколько дней активно циркулировали слухи о том, что в этом году Бритни Спирс может порадовать поклонников своего творчество первым за 8 лет студийным альбомом. Однако, исполнительница хитов "Toxic" и "Gimme More" решила расставить все точки над "и" и опровергла все домыслы.

"Просто для ясности: большинство новостей - чушь! Они продолжают говорить, что я обращаюсь к случайным людям, чтобы записать с ними альбом. Я никогда не вернусь в музыкальную индустрию! Если я сейчас что-то и пишу, то делаю это для удовольствия или же для других людей", - сказала Спирс.

Однако, из последующих мыслей певицы стало понятно, что индустрию насовсем она все-таки не бросила - по словам Бритни, она пишет песни для других артистов, не указывая при этом своего авторства.

"Есть много того, чего вы обо мне не знаете... За последние два года я написала более 20 песен для других артистов! Честно говоря, мне это нравится", - призналась поп-звезда.

В октябре Спирс выпустила мемуары о своей жизни - одним из самых громких откровений стало то, что во время отношений с музыкантом Джастином Тимберлейком Бритни сделала аборт.