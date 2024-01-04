Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Бритни Спирс заявила, что никогда не вернется в музыку

Опубликовано:

Бритни Спирс
Бритни Спирс. Фото: C Flanigan/FilmMagic

Бритни Спирс расстроила фанатов неожиданным заявлением. Опровергнув слухи о записи нового альбома, певица сообщила, что не намерена возвращаться в музыкальную индустрию, передает NUR.KZ.

В Сети последние несколько дней активно циркулировали слухи о том, что в этом году Бритни Спирс может порадовать поклонников своего творчество первым за 8 лет студийным альбомом. Однако, исполнительница хитов "Toxic" и "Gimme More" решила расставить все точки над "и" и опровергла все домыслы.

"Просто для ясности: большинство новостей - чушь! Они продолжают говорить, что я обращаюсь к случайным людям, чтобы записать с ними альбом. Я никогда не вернусь в музыкальную индустрию! Если я сейчас что-то и пишу, то делаю это для удовольствия или же для других людей", - сказала Спирс.

Однако, из последующих мыслей певицы стало понятно, что индустрию насовсем она все-таки не бросила - по словам Бритни, она пишет песни для других артистов, не указывая при этом своего авторства.

"Есть много того, чего вы обо мне не знаете... За последние два года я написала более 20 песен для других артистов! Честно говоря, мне это нравится", - призналась поп-звезда.

В октябре Спирс выпустила мемуары о своей жизни - одним из самых громких откровений стало то, что во время отношений с музыкантом Джастином Тимберлейком Бритни сделала аборт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2053925-britni-spirs-zayavila-chto-nikogda-ne-vernetsya-v-muzyku/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.