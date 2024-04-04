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"Подам иск на 50 млн": Макпал Жунусова пригрозила ответственностью за распространение клеветы о ней

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Макпал Жунусова
Макпал Жунусова. Скрин: YouTube/Свободные Новости

Казахстанская певица Макпал Жунусова пригрозила иском на 50 миллионов тенге авторам материалов, порочащих ее честь и достоинство. Деньги она намерена пожертвовать нуждающимся, передает NUR.KZ.

В своем Instagram-аккаунте 60-летняя казахстанская певица опубликовала скриншот видео на YouTube с заголовком "Макпал снова опозорилась". Разгневанная Жунусова заявила, что не намерена оставлять это без внимания, и пригрозила административной ответственностью.

"Скоро подам иск на тех, кто пишет такие материалы и топчет мою честь, потребую штраф до 50 млн и отдам эти деньги нуждающимся. Пусть Всевышний накажет тех, кто это написал и выложил на YouTube", - написала певица.

Накануне Макпал Жунусова опубликовала архивную видеозапись - концертное выступление артистки, которое датируется 1982 годом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2078900-podam-isk-na-50-mln-makpal-zhunusova-prigrozila-otvetstvennostyu-za-rasprostranenie-klevety-o-ney/

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