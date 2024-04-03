"В этом видео прекрасно все": Макпал Жунусова очаровала архивным выступлением в 18 лет

Легенда казахстанской эстрады Макпал Жунусова опубликовала выступление, записанное в 1982 году - так артистка почтила память Акжола Меирбекова и Сейдоллы Байтерекова, передает NUR.KZ.

Макпал Жунусова нашла в архивах редкую запись, которой уже больше 40 лет. На видео 18-летняя артистка в национальном наряде буквально порхает по сцене, исполняя песню на казахском языке.

Своей публикацией Макпал решила почтить память солиста "Дос-Мукасан" Акжола Меирбекова и автора песни, композитора Сейдоллы Байтерекова.

"1982 год. Покойный Акжол Меирбеков был ведущим, Сейдоллы Байтерекова уже тоже нет в живых. Пусть земля им будет пухом", - подписала видео Жунусова.

Поклонники были очарованы юной талантливой певицей.

"В этом видео прекрасно все", "Костюм сшит отлично", "Какая красота! Жаль, молодость не возвращается", "Влюбился", "В 60 лет голос еще красивее, мощнее по силе, богаче по тембру! Спасибо, Макпалжан", - написали в комментариях.

Недавнее видео Макпал Жунусовой встревожило фанатов.