Прокуроры обжаловали наказание звезде сериала "Слово пацана"

Прокуратура обжаловала административное наказание звезде сериала "Слово пацана" Никите Кологривому - его посчитали мягким и подали апелляционную жалобу.

Прокуроры намерены обжаловать решение Центрального районного суда Новосибирска об административном аресте на семь суток, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей надзорного органа региона.

"Подана апелляционная жалоба", - сообщила собеседница агентства.

Отмечается, что ранее в прокуратуре сообщили, что решение суда будет обжаловано в связи мягкостью назначенного наказания.

В ведомстве отметили, что прокуратура во время заседания просила суд назначить актеру 15 суток ареста. Сторона защиты же просила ограничиться штрафом или арестом на одни сутки.

Тем не менее актера из "Слова пацана" арестовали на 7 суток - Кологривый в зале суда заявил, что раскаивается в хулиганском поступке

Напомним звезда нашумевшего сериала "Слово пацана" актер Никита Кологривый попал в скандал. Он устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска. Также сообщалось, что он укусил официантку за ногу.