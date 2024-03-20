"Укусил официантку, устроил дебош": актер из "Слова пацана" Никита Кологривый попал в скандал

Звезда сериала "Слово пацана" актер Никита Кологривый попал в скандал – по данным СМИ, он устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска. Также сообщается, что он укусил официантку за ногу.

Звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый устроил дебош в ресторане в Новосибирске, сообщил ряд российских СМИ.

По данным RT, актер, будучи в нетрезвом состоянии, пытался устроить драку с персоналом. Как рассказал один из владельцев заведения, ущерба от его действий в целом причинено не было. Также сообщается, что в ходе конфликта он укусил официантку за ногу.

Хозяева ресторана написали заявление в полицию – информацию RT и РБК подтвердили в МВД по Новосибирской области. Проводится проверка, выясняются подробности инцидента.

"В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок в одном из заведений Новосибирска. В настоящее время по данному факту проводится проверка", — сообщили в пресс-службе полиции.

Также источник подтвердил РБК, что речь идет именно о Кологривом. Наряду с этим сообщается, что ни актер, ни его представители не комментировали произошедшее.

Как пишет "Абзац", инцидент произошел в ночь с 18 на 19 марта. Пробыл актер в ресторане 2,5 часа.

По информации на сайте Вокруг ТВ, Никита Кологривый родился 16 октября 1994 в Новосибирске, Россия. После окончания школы поступил в ГИТИС, где обучался у Павла Хомского и Сергея Голомазова.

На театральной сцене Никита дебютировал еще будучи студентом в 2015 году.