Актера из "Слова пацана" арестовали на 7 суток
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Устроившего дебош в ресторане актера из популярного сериала "Слова пацана" Никиту Кологривого арестовали на 7 суток. Он раскаялся в содеянном.
По данным РИА Новости, суд в Новосибирске назначил актеру Кологривому наказание в виде административного ареста на 7 суток за мелкое хулиганство.
Как сообщает ТАСС, Кологривый в зале суда заявил, что раскаивается в хулиганском поступке.
"Я готов покаяться, много общественной работы впереди ждет. Я бы хотел, чтобы суд меня пощадил, если это возможно", - отметил актер.
Накануне сообщалось, что звезда сериала "Слово пацана" актер Никита Кологривый попал в скандал - по данным СМИ, он устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска. Также сообщается, что он укусил официантку за ногу.
Согласно информации, опубликованной РБК, Никита Кологривый - российский театральный и киноактер. Родился 16 октября 1994 года в Новосибирске.
В "Слово пацана" актер получил роль лидера одной из группировок. Кологривый утверждал, что играть Кащея ему было легко, так как он вырос в похожей атмосфере, в отличие от других актеров сериала.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2071806-aktera-iz-slova-patsana-arestovali-na-7-sutok/