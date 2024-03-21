Актера из "Слова пацана" арестовали на 7 суток

Устроившего дебош в ресторане актера из популярного сериала "Слова пацана" Никиту Кологривого арестовали на 7 суток. Он раскаялся в содеянном.

По данным РИА Новости, суд в Новосибирске назначил актеру Кологривому наказание в виде административного ареста на 7 суток за мелкое хулиганство.

Как сообщает ТАСС, Кологривый в зале суда заявил, что раскаивается в хулиганском поступке.

"Я готов покаяться, много общественной работы впереди ждет. Я бы хотел, чтобы суд меня пощадил, если это возможно", - отметил актер.

Накануне сообщалось, что звезда сериала "Слово пацана" актер Никита Кологривый попал в скандал - по данным СМИ, он устроил дебош в одном из ресторанов Новосибирска. Также сообщается, что он укусил официантку за ногу.

Согласно информации, опубликованной РБК, Никита Кологривый - российский театральный и киноактер. Родился 16 октября 1994 года в Новосибирске.

В "Слово пацана" актер получил роль лидера одной из группировок. Кологривый утверждал, что играть Кащея ему было легко, так как он вырос в похожей атмосфере, в отличие от других актеров сериала.