"Надо быть бабой нормальной": Байзакова резко ответила подписчице, которая сравнила себя с ней

Айжан Байзакова не смогла пройти мимо публикации девушки, сравнившей себя с ней. Подписчица блогерши вопрошала, почему Байзаковой повезло с мужем, несмотря на ее тусовочное прошлое, передает NUR.KZ.

Одна из пользовательниц Казнета опубликовала историю в Instagram, которая затронула семью инстадивы. Опубликовав у себя видео, как муж Айжан, Нурбек Арыстан, тренируется с ее старшим сыном, она решила сравнить себя с Байзаковой - девушка недоумевала, почему Айжан повезло с мужем, а ей нет.

"Муж Байзаковой проводит время с ее сыном. Если так посмотреть, то она в свое время хорошо гуляла... А мы не пили, не курили, никуда не выходили. Но почему-то нам не повезло... У наших детей нет отцов, с которым они могли бы проводить время. В чем суть? Где мы ошиблись?" - задалась вопросом пользовательница Сети.

Айжан Байзакова, которая давно дистанцировалась от каких-либо скандалов, не смогла пройти мимо обидчицы. Она выложила скриншот публикации девушки со своими комментариями.

"Смотрите, что пишет. Не гуляла, не курила она и не пила, бедная, и ей не повезло с мужем, как мне. "В чем же я ошиблась?" - спрашивает она. И отмечает Нурбека, а не меня, видимо, в надежде, что перепадет. А я скажу, в чем проблема - надо быть бабой нормальной, на понятиях, и не осуждать кого-то, тогда и будет все, что заслуживаешь", - написала блогерша.

Продолжая мысль, Айжан рассказала, почему Нурбек захотел себе именно такую жену, как она.

"А почему? Потому что я никогда никому не завидую, не осуждаю, я преданный друг, преданная жена. И это те качества, за которые уважают нормальные люди. Нормальные мужики не выбирают жен по принципу: "не курит, не пьет, ну и пойдет", - заключила Байзакова.

Сторис Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Недавно Айжан Байзакова подробно рассказала, как именно произошло их знакомство с супругом.