"Звонил, советовался насчет девушек": Байзакова рассказала историю знакомства с мужем

Автор популярного инстаблога Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем и как начались их отношения, а также ответила на другие вопросы подписчиков, передает NUR.KZ.

Во время инстарубрики "Вопрос-ответ" Байзакову спросили, как побороть агрессию в отношениях. На личном примере с супругом Нурбеком Арыстаном блогерша ответила - без уступок не обойтись.

"Я знаю свой характер и иногда иду на уступки, так же, как и Нурбек, зная свой характер, идет на уступки. Мы же семью создали, а не в игру играем. Приходится работать над собой", - рассказала инстадива.

Айжан также поделилась историей знакомства с мужем - произошло это в караоке, после чего они некоторое время были просто друзьями.

"Звонил мне, советовался насчет девушек, кого в жены взять (смеется). В клубы вместе ходили как братаны. Где-то полгода просто дружили, без всяких подкатов.

А потом я духу набралась и поцеловала. Он день отходил, кажется, типа: "Как же так, мы же братаны". Но на следующий день позвал на ужин и пришел с розами", - со смешком поделилась Байзакова.

Накануне блогерша показала подписчикам новую короткую стрижку.