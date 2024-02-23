Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Звонил, советовался насчет девушек": Байзакова рассказала историю знакомства с мужем

Опубликовано:

Айжан Байзакова с мужем
Айжан Байзакова с мужем. Фото: instagram.com/bayzakova

Автор популярного инстаблога Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем и как начались их отношения, а также ответила на другие вопросы подписчиков, передает NUR.KZ.

Во время инстарубрики "Вопрос-ответ" Байзакову спросили, как побороть агрессию в отношениях. На личном примере с супругом Нурбеком Арыстаном блогерша ответила - без уступок не обойтись.

"Я знаю свой характер и иногда иду на уступки, так же, как и Нурбек, зная свой характер, идет на уступки. Мы же семью создали, а не в игру играем. Приходится работать над собой", - рассказала инстадива.

Айжан также поделилась историей знакомства с мужем - произошло это в караоке, после чего они некоторое время были просто друзьями.

"Звонил мне, советовался насчет девушек, кого в жены взять (смеется). В клубы вместе ходили как братаны. Где-то полгода просто дружили, без всяких подкатов.

А потом я духу набралась и поцеловала. Он день отходил, кажется, типа: "Как же так, мы же братаны". Но на следующий день позвал на ужин и пришел с розами", - со смешком поделилась Байзакова.

Накануне блогерша показала подписчикам новую короткую стрижку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2062565-zvonil-sovetovalsya-naschet-devushek-bayzakova-rasskazala-istoriyu-znakomstva-s-muzhem/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.