"Прекратите уже": Жигер Ауыпбаев отреагировал на распространившийся в Сети фейк о его смерти

Казахстанский певец Жигер Ауыпбаев отреагировал на известие о его "смерти", которое распространилось в Сети - артист недоумевает, кому нужен этот фейк, передает NUR.KZ.

В сторис своего Instagram Жигер высказался по поводу распространившегося фейка. "Печальное" сообщение гласит - всего час назад стало известно, что Жигер Ауыпбаев "ушел из жизни". "Покончил с собой?" - задается вопросом источник фейковой новости.

"Не могу понять, какую цель преследует этот YouTube-канал. Уже не один и не два раза. Прекратите уже, хватит. Что вы собираетесь делать, похоронив меня?" - заявил артист.

Сторис Жигера Ауыпбаева. Скриншот: instagram.com/jiger_auypbaev_official

Отметим, что совсем недавно актриса Аружан Джазильбекова была шокирована новостью о "своей смерти", которые неизвестные распространили в Сети накануне ее дня рождения.