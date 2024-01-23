"Божья кара будет тяжелой": Балжан Бидаш заявила, что мошенники используют ее имя
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Казахстанская певица Балжан Бидаш, экс-солистка "КешYOU", написала гневный пост в соцсети. Она заявила, что неизвестные, используя ее имя, пытаются обманывать людей, передает NUR.KZ.
"Мошенники, скачав мое старое видео и используя мое имя, оказываются, проворачивают свои делишки. Безусловно, тот, кто это делает, увидит этот пост. Жизнь - бумеранг. Божья кара будет очень тяжелой", - написала она.
В карусели певица выложила скрины, тут можно увидеть рекламу канала, где используется фото и имя Бидаш. Реклама призывает зарегистрироваться и "избавиться" от всех кредитов.
"Развелось сейчас этих мошенников", "Почему не подадите в суд? Можно же, наверное, их найти", "Мне многие подобное пишут, я сразу блокирую", "Ужас", "О, я тоже такую рекламу видела", - отметили фанаты.
Мы также писали, что Балжан Бидаш отреагировала на видеообращение экс-супруга.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2057058-bozhya-kara-budet-tyazheloy-balzhan-bidash-zayavila-chto-moshenniki-ispolzuyut-ee-imya/