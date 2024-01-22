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Суд в Москве взыскал с Киркорова многомиллионную задолженность по налогам

Опубликовано:

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov

56-летний исполнитель, народный артист России Филипп Киркоров согласно решению суда в Москве должен выплатить налоговикам многомиллионный долг, передает NUR.KZ.

Суд в российской столице взыскал с Филиппа Киркорова задолженность по налогам и сборам, пишет Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

"Мировой судья судебного участка №374 Таганского района г. Москвы, рассмотрев заявление о взыскании задолженности, вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа Бедроса в пользу Инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве задолженность за 2022 год по налогам и сборам в размере 7 972 985 рублей (около 40 млн 500 тыс. тенге - прим. ред.)", - указано в сообщении.

Киркоров также должен уплатить госпошлину в размере 24 032 рублей 46 копеек (свыше 122 тыс. тенге - прим. ред.). Отмечается также, что судебный приказ по состоянию на 22 января еще не вступил в законную силу.

Мы также писали, что Киркоров выпустил трек под названием "Слухи" после "голой" вечеринки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2056805-sud-v-moskve-vzyskal-s-kirkorova-mnogomillionnuyu-zadolzhennost-po-nalogam/

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