"Кощунство": Катерина Шпица смутила подписчиков обнаженными фотографиями

Катерина Шпица удивила аудиторию в Instagram новой фотосессией - на снимках актриса предстала полностью обнаженной. Комментарии под публикацией оккупировали блюстители морали, передает NUR.KZ.

Для новой фотосессии Кате пришлось столкнуться с двумя непростыми моментами. Первое - позировать, находясь под водой. Второе - позировать обнаженной.

Результатом актриса осталось довольна, однако, по ее словам, фотографии хранились в ее архивах около двух лет. К слову, фотографии выложил в Сеть муж артистки, фотограф Руслан Панов. Поводом для их публикации стали именины у всех Екатерин.

"Хороший повод подумать, кто и что в этой жизни есть твоя защита, осмысливать собственные глубины, помнить, ЧТО на поверхности и чем может казаться, и черпать через надежду силу из безграничного океана жизни", - так объяснила смысл необычной фотосессии сама Шпица.

Катерина рассказала, что для съемок вдохновлялась образом Русалочки.

"А «Русалочка», кстати, один из моих самых любимых мультфильмов с детства (Четвертое, предпоследнее, фото мне его сильно напомнило).

Одноименное произведение Андерсена по своей драматичности так сильно, что оно в отличие от оголтело жизнеутверждающего мультфильма, как удар ножа в сердце, и клинок нельзя торопиться вынимать, иначе кровью истечешь.

Читать и думать. Вредно, говорят, много думать. А я буду читать и думать, думать и чувствовать. Мысль с душой - мой ангел", - поделилась мыслями российская актриса.

Однако, отдельные моралисты предпочли не замечать глубоких смыслов в снимках - их просто оскорбил факт голого тела. Об этом они поспешили сообщить Катерине лично в комментариях.

"Ну я понимаю, если в фильме, но просто так голые фотки выкладывать это кощунство", "Не считаю что такие фото для всеобщего просмотра. Это обнаженка, это для личного альбома...я думала вы серьенее, не как все, свое тело на показ для всех...", - пишут оскорбленные подписчики.

Другие пользователи Instagram, тем не менее, вступились за артистку и ее выбор демонстрировать свое тело.

"Шикарнейшие фотографии! Браво и фотографу и модели!! Не понимаю возмущений, вот это-настоящее искуство! Обнаженную женщину снять так тонко, ни капли вульгарности или пошлости, тут нет на это даже намека. Но видимо человек видит то, чем наполнен сам!!", "Тут дело такое - обноженка жанр очень сложный, за него не всякий берется и долго практикуются. Панов - матерый человечище и большой мастер. Катерина - талантливая модель. Кто в этом смыслит - тот ценит грандиозность этой работы. Кто не смыслит - ну, тому и смотреть без толку", - поделились мнением подписчики Шпицы.

38-летняя актриса воспитывает сына - недавно 11-летний Герман поднял маму на руки в честь Дня матери.