11-летний сын Катерины Шпицы поднял маму на руки (фото)

В честь Дня сыновей Катерина Шпица выложила кадры с фотосессии с сыном Германом. Для эффектного снимка 11-летний мальчик легко поднял маму на руки, передает NUR.KZ.

Катерина Шпица опубликовала пост-поздравление с Днем Сыновей в своем аккаунте Instagram. Актриса поделилась живыми кадрами со своим 11-летним сыном Германом, поздравила мальчика с праздником и порассуждала о материнстве. На одном из снимков Герман взял маму на руки и высоко поднял ее. Оба широко улыбнулись - фотография получилась очень доброй.

"Возможно, это мой главный в жизни экзамен. В моей семье растет будущий мужчина. Направлять, но не давить, беречь чувства, но не стелить везде соломку, давать заботу и научить заботиться, отвечать желаниям и ввести в мир потребностей других, показать важность достижений , но не зациклить на материальном, дарить любовь и уроки счастья … Сколько всего зависит от матери! Трудна, но любима эта ответственность. С днем сыновей!" - написала Екатерина.

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