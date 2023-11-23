Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

11-летний сын Катерины Шпицы поднял маму на руки (фото)

Опубликовано:

Катерина Шпица
Катерина Шпица. Фото: instagram.com/katerinashpitsa

В честь Дня сыновей Катерина Шпица выложила кадры с фотосессии с сыном Германом. Для эффектного снимка 11-летний мальчик легко поднял маму на руки, передает NUR.KZ.

Катерина Шпица опубликовала пост-поздравление с Днем Сыновей в своем аккаунте Instagram. Актриса поделилась живыми кадрами со своим 11-летним сыном Германом, поздравила мальчика с праздником и порассуждала о материнстве. На одном из снимков Герман взял маму на руки и высоко поднял ее. Оба широко улыбнулись - фотография получилась очень доброй.

"Возможно, это мой главный в жизни экзамен. В моей семье растет будущий мужчина. Направлять, но не давить, беречь чувства, но не стелить везде соломку, давать заботу и научить заботиться, отвечать желаниям и ввести в мир потребностей других, показать важность достижений , но не зациклить на материальном, дарить любовь и уроки счастья … Сколько всего зависит от матери! Трудна, но любима эта ответственность. С днем сыновей!" - написала Екатерина.

Недавно 38-летняя актриса восхитила поклонников снимками в нижнем белье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2047278-11-letniy-syn-kateriny-shpitsy-podnyal-mamu-na-ruki-foto/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.