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Певица Ханна, нечаянно показавшая лицо младшей дочери, заявила о шантаже

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Ханна
Ханна. Фото: instagram.com/offi_hanna

Ханна по ошибке показала в Instagram лицо дочери Камиллы. Большинство СМИ, которые успели опубликовать фото, удалили его по просьбе певицы, однако нашлись те, кто шантажировал певицу, передает NUR.KZ.

В феврале этого года исполнительница хита "Без тебя я не могу" стала мамой во второй раз. Дочку назвали Камиллой. Ханна нередко публикует семейные снимки, однако лицо дочери предпочитала не показывать. Накануне певица выложила очередное фото с дочерью, однако по ошибке лицо Камиллы предстало перед 4,7 миллионами подписчиков Ханны.

"Вчера утром при выкладке сториз слетел стикер и опубликовалась фотография с личиком Камиллы, а я еще не готова была ее показывать", - пишет исполнительница.

Фотографию быстро удалили, но некоторые российские СМИ успели подхватить историю и опубликовали снимок. Ханне и ее команде пришлось просить их удалить фото. Большинство пошли навстречу молодой маме, однако нашлись и те, кто шантажировал певицу.

"Самое дикое, что нашлись люди, которые сделали скриншоты и сами стали писать СМИ, чтобы продать эту фотографию!!!" - возмущенно рассказала Ханна.

Певица показала скриншот, на котором видно, как девушка, успевшая сделать скриншот фото с лицом маленькой Камиллы, пытается продать его за 10 тысяч рублей.

"Да, я медийное лицо, артист, но я человек, я родитель, мама, и пока не хочу показывать лицо моего ребенка. Я не хочу на этом хайповать и покажу, как буду внутренне готова, надеюсь на ваше понимание и честность", - заключила Ханна.

Буквально через месяц после родов Ханна заявляла, что "физически и морально уже в строю", и показала фигуру в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2047522-pevitsa-hanna-nechayanno-pokazavshaya-litso-mladshey-docheri-zayavila-o-shantazhe/

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