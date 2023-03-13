"Физически и морально уже в строю": певица Ханна показала фигуру после родов

Ханна. Фото: instagram.com/offi_hanna

Российская певица Ханна, исполнительница песен "Омар Хайям" и "Французский поцелуй", на своей странице в Instagram показала поклонникам, как изменилась ее фигура после родов, передает NUR.KZ.

В феврале этого года певица Ханна стала мамой во второй раз. Спустя месяц после родов артистка решила похвастаться фигурой. На своей странице в соцсети Анна (настоящее имя певицы - прим. ред.) опубликовала коллаж из двух фотографий, где показала себя в формате "до и после".

"Прошел уже месяц со дня родов, а я и физически и морально уже в строю. Девочки, ничего не бойтесь. Дети – это самое прекрасное, что может быть в нашей жизни. Конечно, бессонные ночи, переживания, тревога по каждому чиху, но это все меркнет перед теми эмоциями, которые дает новый маленький человечек", — написала инстадива.

"Самая красивая", "Ханна - молодец. И карьера, и рождение детей - все успевает", " Красавица", "Мечта! Не всем дано", "Восхищаюсь такими женщинами", "Умница какая", — отреагировали друзья и поклонники звезды.

Однако некоторые фолловеры раскритиковали певицу, посчитав, что благодаря помощи няни легко быть "в строю".

"Конечно, если есть няня, бабушки и дедушки, то легко быть в строю", "Хорошо, когда куча нянек", "Все легко, когда у тебя няня с первого дня рождения ребенка", "Странно, если бы были не в строю: грудью не кормите, няньки и бабушки под боком", — прокомментировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012638-fizicheski-i-moralno-uzhe-v-stroyu-pevitsa-hanna-pokazala-figuru-posle-rodov/