"Старит лет на 10": новый образ Люси Чеботиной не понравился некоторым фанатам

Люся Чеботина. Фото: instagram.com/lusia_chebotina

Исполнительница хита "Солнце Монако" Люся Чеботина впечатлила фанатов в Instagram аутфитом, в котором появилась на вручении премии RU.TV. Однако не все оценили ее образ, передает NUR.KZ.

Вечерний аутфит акцентировал внимание на пышной груди 26-летней эффектной блондинки.

"Черный алмаз", - подписала Люся фотографии.

"Красивая и стильная! Супер", "Твой самый лучший образ и лучший номер", "Моя красивая", "Королева", "На Аллегрову похожа", "Шальная императрица", "Аллегрова в молодости", "Сногсшибательная красотка", - написали ей фанаты.

Но не всем понравился образ исполнительницы.

"Челка не идет вообще в этом образе, старит на лет 10-15 точно, а вы ведь такая красотка", "Из молодой девки лепят женщину под 40. Зачем?", "Челка прибавляет возраст", - заключили подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2022023-starit-let-na-10-novyy-obraz-lyusi-chebotinoy-ne-ponravilsya-nekotorym-fanatam/